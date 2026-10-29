"Это был космос": Белый рассказал, как ван Леувен изменил академию "Шахтера"

Как сломали советскую систему

Донецкая академия прошла большую трансформацию, которую ее бывшие воспитанники четко разделяют на два совершенно разных периода. Переломным моментом для всей детско-юношеской системы клуба стало появление нидерландских специалистов.

"Те времена можно разделить на до и после прихода в академию Патрика ван Леувена и Хенка ван Стее – двух голландцев. Все, что было до этого, базировалось еще на советской школе. А с приходом голландцев – это совершенно другой уровень. То, что они сделали в академии, – это просто космос", – рассказывает нынешний тренер "Александрии".

Шанс для молодежи и тренировки со звездами

Одним из главных нововведений нидерландских специалистов стала практика регулярного привлечения лучших юношей к тренировкам с первой командой во время пауз на матчи сборных.

"Когда мне позвонил администратор и сказал, что я еду на сборы с первой командой, я просто не мог поверить. Тогда костяк составляли бразильцы, и чтобы кто-то из молодых украинцев попал в состав или хотя бы потренировался с ними – это было что-то нереальное. Это был просто сумасшедший опыт", – вспоминает Белый.

Возможность работать рядом со звездным бразильским костяком – Жадсоном, Фернандиньо, Виллианом, Луисом Адриано и другими – давала молодым футболистам колоссальный толчок для дальнейшего роста.

По словам Белого, несколько недель работы со звездами такого калибра обеспечивали прогресс, сопоставимый с целым годом выступлений в низших лигах.