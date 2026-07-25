С тремя украинцами в составе: "Жирона" проиграла "Алавесу" на последних минутах

Результат матча

"Жирона" во время спарринга создала немало голевых моментов, однако отличиться хотя бы одним голом каталонцы так и не смогли.

Судьбу матча решил один эпизод на 90-й минуте. Альваро Гарсия застал кипера "Жироны" врасплох и забросил ему "за воротничок".

Товарищеский матч

"Жирона" – "Алавес" – 0:1 (0:0)

Гол: Гарсия, 90.

Украинский десант

В стартовом составе "Жироны" на поле вышли сразу два украинских футболиста - голкипер Владислав Крапивцов и нападающий Владислав Ванат. Во втором тайме Крапивцов уступил место в воротах Сержи Пучу. Ванат покинул поле еще в первом тайме.

Во втором тайме в игру вступил еще один украинский легионер - двухметровый форвард Александр Пищур. Нападающий был близок к тому, чтобы вывести свою команду вперед, однако после его опасного удара головой мяч попал в штангу.

Что с Цыганковым

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков не попал даже в заявку на этот матч. По информации источников, между футболистом и руководством "Жироны" возникло напряжение из-за желания хавбека сменить клубную прописку и остаться выступать в высшем дивизионе.