З трьома українцями в складі: "Жирона" програла "Алавесу" на останніх хвилинах

Результат матчу

"Жирона" під час спарінгу створила чимало гольових моментів, проте відзначитися бодай одним голом каталонці так і не змогли.

Натомість долю матчу вирішив один епізод на 90-й хвилині. Альваро Гарсія заскочив кіпера "Жирони" зненацька і закинув йому "за комірець".

Товариський матч

"Жирона" - "Алавес" - 0:1 (0:0)

Гол: Гарсія, 90.

Український десант

У стартовому складі "Жирони" на поле вийшли одразу два українських футболісти - голкіпер Владислав Крапивцов та нападник Владислав Ванат. В другому таймі Крапивцов поступився місцем в воротах Сержі Пучу. Ванат залишив поле ще в першому таймі.

У другому таймі у гру вступив ще один український легіонер - двометровий форвард Олександр Пищур. Нападник був близьким до того, щоб вивести свою команду вперед, однак після його небезпечного удару головою м'яч влучив у стійку.

Що з Циганковим

Півзахисник збірної України Віктор Циганков не потрапив навіть до заявки на цей матч. За інформацією джерел, між футболістом та керівництвом "Жирони" виникло напруження через бажання хавбека змінити клубну прописку та залишитися виступати у вищому дивізіоні.