Без трех игроков основы: главный тренер "Динамо" рассказал о проблемах перед игрой с "Карабахом"

Кадровые потери и оценка "Карабаха"

Киевляне подошли к ответственному еврокубковому противостоянию не в оптимальном составе. Главный тренер подтвердил, что несколько ключевых исполнителей по разным причинам не смогли улететь с командой на выезд.

В частности, в Киеве остались голкипер Руслан Нещерет и полузащитники Александр Пихаленок и Назар Волошин. Несмотря на это, новых игроков в лазарете команды перед игрой нет.

Оценивая будущего оппонента, Игорь Костюк выразил максимальное уважение стабильности и опыта азербайджанского коллектива.

"Когда тренер длительное время работает с командой, у нее уже сформирована определенная система. Игроки "Карабаха" прекрасно понимают, как действовать на поле, а сам соперник имеет хорошо сбалансированный состав. К тому же у них есть весомый опыт выступлений в Лиге чемпионов", - отметил Костюк.

Благодарность за гостеприимство и настройку на бой

Отдельно глава "Динамо" отметил невероятную атмосферу, которой украинскую делегацию встретили в столице Азербайджана. По словам Костюка, команда глубоко удивлена городом и чрезвычайно теплым отношением обычных людей. Тренер подчеркнул, что для команды сейчас очень важно чувствовать, как местные жители искренне поддерживают Украину и украинский народ в это время.

Однако, несмотря на дружескую атмосферу вне стадиона, на футбольном поле никаких уступок не будет. Игорь Костюк заверил, что "Динамо" настраивается на бескомпромиссную спортивную борьбу и сделает все возможное, чтобы получить необходимый результат и пройти в следующий раунд Лиги конференций.