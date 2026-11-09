Тревожный сигнал перед Лигой наций: почему футболист "Динамо" пропустил тренировку сборной
Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко пропустил открытую тренировку национальной сборной Украины в Ужгороде. Форвард может пропустить решающие поединки "сине-желтых".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Український футбол".
Что случилось с Пономаренко
После Классического с донецким "Шахтером" 20-летний нападающий покидал поле, прихрамывая. А уже во время сбора национальной команды не смог выйти на тренировку вместе с партнерами.
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера подтвердил, что футболисту потребуется углубленное медицинское обследование.
"Пономаренко сегодня должен пройти МРТ. После этого мы уже будем знать о его состоянии", – заявил итальянский специалист.
В текущем сезоне Пономаренко отметился за "Динамо" семью голами и одной результативной передачей в 18 матчах во всех турнирах. За национальную команду нападающий сыграл в трех поединках Лиги наций сезона-2026/27, проведя на поле в общей сложности 133 минуты.
Календарь и турнирное положение в Лиге наций
Уже в ближайшие дни украинскую команду ждут важные испытания в турнире. 14 ноября подопечные Мальдеры сыграют на выезде против Северной Ирландии, а 17 ноября проведут номинально домашний поединок с Грузией.
Сейчас сборная Украины занимает третью строчку в своей группе Лиги наций, имея четыре очка после четырех сыгранных туров. "Сине-желтые" отстают от второй команды группы, Венгрии, на три балла, а от лидера квартета, Северной Ирландии, – на четыре пункта.
Ранее Дарио Срна сделал заявление об удалении в матче "Шахтера" с "Динамо".