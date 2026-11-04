Тревожная новость для сборной Украины: один из лидеров получил травму перед Лигой наций

Украинец получил повреждение в матче чемпионата Нидерландов

Цыганков травмировался во время поединка против "Спарты", завершившегося поражением "Аякса" со счетом 1:2. Украинского вингера заменили сразу после перерыва.

Из-за повреждений футболист также пропустил следующую встречу амстердамцев против АЗ. В этом матче "Аякс" одержал минимальную победу со счётом 1:0.

После игры главный тренер нидерландской команды Мичел прокомментировал состояние здоровья украинца и признался, что пока неизвестно, насколько серьезна травма.

"Виктор получил травму во время предыдущего матча. Пока мы не знаем, насколько серьезна травма, это станет известно позже. Мы не знаем точно, что это за травма, так что придется подождать и посмотреть", - заявил наставник.

Цыганков может пропустить решающие матчи сборной Украины

Повреждение украинца стало неприятной новостью для национальной команды в преддверии заключительных поединков группового этапа Лиги наций.

В ноябре подопечные Андреа Мальдеры сыграют против Северной Ирландии и Грузии. После четырех туров сборная Украины имеет четыре очка и занимает третье место в своей группе. Для продолжения борьбы за выход в дивизион A "сине-желтым" нужны победы в следующих матчах.

Статистика украинца в текущем сезоне

В нынешнем сезоне Цыганков провел за Аякс восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В составе сборной Украины 28-летний вингер сыграл 71 поединок, отличившись 14 забитыми мячами.