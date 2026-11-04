Тривожна новина для збірної України: один із лідерів отримав травму перед Лігою націй

Українець отримав ушкодження у матчі чемпіонату Нідерландів

Циганков травмувався під час поєдинку проти "Спарти", який завершився поразкою "Аякса" з рахунком 1:2. Українського вінгера замінили одразу після перерви.

Через ушкодження футболіст також пропустив наступну зустріч амстердамців проти АЗ. У цьому матчі "Аякс" здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Після гри головний тренер нідерландської команди Мічел прокоментував стан здоров’я українця та зізнався, що наразі невідомо, наскільки серйозною є травма.

"Віктор отримав травму під час попереднього матчу. Поки що ми не знаємо, наскільки серйозна травма, це стане відомо пізніше. Ми не знаємо точно, що це за травма, тож доведеться почекати і подивитися", - заявив наставник.

Циганков може пропустити вирішальні матчі збірної України

Ушкодження українця стало неприємною новиною для національної команди напередодні заключних поєдинків групового етапу Ліги націй.

У листопаді підопічні Андреа Мальдери зіграють проти Північної Ірландії та Грузії. Після чотирьох турів збірна України має чотири очки та посідає третє місце у своїй групі. Для продовження боротьби за вихід до дивізіону A "синьо-жовтим" потрібні перемоги в наступних матчах.

Статистика українця в поточному сезоні

У нинішньому сезоні Циганков провів за "Аякс" вісім матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

У складі збірної України 28-річний вінгер зіграв 71 поєдинок, відзначившись 14 забитими м’ячами.