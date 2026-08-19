Тревога в Мюнхене: звезда "Баварии" потерял сознание на поле второй раз за три дня

Повторный инцидент

23-летний полузащитник сборной Германии потерял сознание во время спарринга против "Гайденгайма". Игрок быстро пришел в сознание, а сама "Бавария" в итоге одержала победу со счетом 4:2.

Однако наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что аналогичная потеря сознания произошла с Мусиалой всего за несколько дней до этого - в товарищеской игре против "РБ Лейпциг".

После первого эпизода спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль уверял, что Мусиала чувствует себя хорошо. Но после нового инцидента "Бавария" должна предоставить дополнительную информацию о состоянии футболиста.

Диагноз футболиста

После волны переполок в СМИ футболист лично прокомментировал свое состояние. По его словам, врачи выявили у него неврологическую дисфункцию, которая влечет за собой кратковременные приступы абсанса.

По словам врачей, состояние хорошо поддается лечению и не несет других рисков для жизни или здоровья. Сам же спортсмен находится под постоянным контролем ведущих специалистов-неврологов.

Планы о возвращении на поле

Несмотря на устрашающие кадры с поля, Мусиала заверил, что с разрешения медиков продолжит полноценно выступать за клуб и не собирается ставить карьеру на паузу.

"Я понимаю, что на первый взгляд это выглядит жутко, но сейчас это часть моих будней. С разрешения врачей-неврологов это было мое личное желание - продолжать делать то, что больше всего помогает моему выздоровлению: играть в футбол. В общем, я чувствую себя очень хорошо", - подчеркнул Мусиала.

Футболист также попросил общественность и журналистов с пониманием отнестись к ситуации и в дальнейшем оставлять темы его здоровья в кругу семьи, медиков и руководства "Баварии".