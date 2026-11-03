Тренерская сенсация перед матчем "Шахтера" и битва "Атлетико" с "Баварией": главные матчи 4-го тура Лиги чемпионов

3 ноября: "Шахтер" против "Спортинга" и битва в Мадриде

Во вторник, 3 ноября, состоится девять матчей четвертого тура. Традиционно два из них начнутся в 19:45, остальные - в 22:00 по киевскому времени.

19:45 "Шахтер" – "Спортинг"

19:45 "Галатасарай" – "Штутгарт"

22:00 "Атлетико" – "Бавария"

22:00 "Барселона" – "Астон Вилла"

22:00 "Фейеноорд" – "Интер"

22:00 "Буде-Глимт" – "Лилль"

22:00 ЛАСК – "Слован"

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Рома"

22:00 "Вильярреал" – ПСЖ

Главным событием вечера для украинских болельщиков станет матч "Шахтера" против "Спортинга". Донецкий клуб будет принимать португальцев на лондонском "Стемфорде Бридж", где проводит свои домашние еврокубковые поединки.

После трех туров команда Арды Турана имеет четыре очка. "Горняки" начали турнир ничьей с ПСВ – 1:1, затем победили АЕК – 3:1, но в предыдущем туре уступили "Интеру" – 0:1. Сейчас дончане занимают 17 место в общей таблице основного этапа.

"Спортинг" набрал шесть очков и располагается выше – на 12-й позиции. Лиссабонцы уверенно стартовали, победив "Галатасарай" – 3:1 и "Ланс" – 2:0. Однако в третьем туре неожиданно уступили дома австрийскому ЛАСКу - 2:3. Это поражение прервало четырехматчевую победную серию португальцев в основном этапе турнира.

Отдельной интригой встречи стала ситуация на тренерском мостике гостей. В преддверии матча "Спортинг" прекратил сотрудничество с Руем Боржешем, который возглавлял команду с декабря 2024 года и приводил ее в чемпионство Португалии. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Тьягу Фернандеш.

В то же время, преемником Боржеша, по сообщениям СМИ, должен стать бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека. Таким образом, лиссабонцы приедут в Лондон с временным тренером, у которого будет мало времени на подготовку к важному еврокубковому матчу.

История очных противостояний пока на стороне португальцев. Команды встречались дважды на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2008/09, и в обоих случаях побеждал "Спортинг" - 1:0. В общей сложности португальский клуб остается непобедимым в восьми матчах против украинских команд: семь побед и одна ничья.

Еще одна угроза для "горняков" – нападающий Луис Суарес. Колумбиец забивал в трех подряд матчах Лиги чемпионов и уже имеет девять голов в турнире за "Спортинг". Если он отметится и против "Шахтера", то установит новый клубный рекорд по количеству результативных еврокубковых поединков.

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"Атлетико" – "Бавария": принципиальное противостояние в Мадриде

Еще один центральный матч первого игрового дня состоится в Мадриде, где "Атлетико" будет принимать "Баварию".

Мюнхенцы начали основной этап по разгрому "Буде-Глимт" - 5:0, после чего сыграли вничью с "Викингом" – 3:3. В третьем туре немцы поделили очки с лондонским "Арсеналом" – 2:2.

"Атлетико" стартовал с победы над "Ливерпулем" – 2:1, но затем уступил "Астон Вилли" – 0:2. В третьем туре мадридцы сыграли вничью со "Штутгартом" – 1:1.

У обеих команд достаточно турнирной мотивации. Для "Баварии" это возможность приблизиться к лидерам основного этапа, а для подопечных Диего Симеоне шанс подтвердить амбиции в противостоянии с одним из фаворитов турнира.

Футболисты "Атлетико" довольны текущим сезоном (фото: FC Atletico Madrid)

Не менее интересной будет встреча "Барселоны" с "Астон Виллой". Каталонцы после двух побед на старте - над "Фейенордом" (5:1) и "Галатасараем" (4:1) - в третьем туре уступили ПСЖ со счетом 2:4. Теперь команда сможет реабилитироваться перед собственными болельщиками.

Англичане, в свою очередь, имеют семь очков. "Астон Вилла" победила "Брюгге" – 3:2, разгромила "Фенербахче" – 6:0, а в третьем туре одолела "Викинг" – 3:1. Так что бирмингемцы подходят к выезду в Каталонию в отличной форме.

Еще один заслуживающий внимания матч – "Манчестер Юнайтед" против "Ромы". Англичане после уверенной победы над "Сабахом" (4:0) проиграли "Атлетико" (0:2) и "Комо" (1:4). Итальянцы набрали четыре очка: сыграли вничью с "Фенербахче" – 1:1, уступили "Реалу" – 3:4, но разгромили "Слован" – 4:0.

Отдельно стоит отметить встречу "Вильярреала" с ПСЖ. Парижане пока проходят основной этап без потерь: победили "Слован" – 6:1, "Манчестер Сити" – 4:2 и "Барселону" – 4:2. Испанцы проиграли все три предыдущих матча - "Боруссии" Дортмунд (2:3), "Наполи" (1:3) и "Ливерпулю" (3:4). Для ПСЖ это возможность закрепиться среди лидеров, а для "Вильярреала" – попытка наконец-то набрать первые очки.

4 ноября: "Фенербахче" против "Ливерпуля" и испытание для "Реала"

В среду 4 ноября состоятся еще девять матчей четвертого тура.

19:45 АЕК – "Реал" Мадрид

19:45 "Фенербахче" – "Ливерпуль"

22:00 "Боруссия" Дортмунд - "Бетис"

22:00 "Порту" – "Наполи"

22:00 ПСВ – "Брюгге"

22:00 "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити"

22:00 "Ланс" – "Комо"

22:00 "Славия" – "Арсенал"

22:00 "Викинг" – "Собах"

Центральным событием второго игрового дня станет противостояние "Фенербахче" с "Ливерпулем". Англичане набрали девять очков из девяти возможных. Команда победила "Атлетико" – 2:1, разгромила ЛАСК – 6:3, а в третьем туре в результативном матче одолела "Вильярреал" – 4:3.

Турецкий клуб пока не может похвастаться подобными результатами. После ничьей с "Ромой" – 1:1, стамбульцы разгромно проиграли "Астон Вилли" (0:6), а затем сыграли вничью со "Славией" – 2:2. Так что матч с "Ливерпулем" станет для хозяев серьезным испытанием и возможностью улучшить турнирное положение.

Еще одна интересная встреча – АЕК против "Реала". Греческий клуб проиграл все три стартовых матча: ЛАСКу – 0:1, "Шахтеру" – 1:3 и "Манчестер Сити" – 1:5. Мадридцы, напротив, пока не теряли очков. "Реал" победил "Интер" – 2:1, "Рому" – 4:3 и "РБ Лейпциг" – 4:1.

Для испанцев это возможность продлить победную серию и укрепить позиции среди лидеров основного этапа. АЭКу придется искать способ остановить одну из самых результативных команд турнира.

Следует выделить и поединок "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити". У англичан шесть очков после трех туров: победили "Порту" - 2:0 и АЕК - 5:1, но уступили ПСЖ - 2:4. Для Манчестер Сити это шанс вернуться к победному ритму после поражения от парижан. "Лейпциг" попытается использовать домашний фактор, чтобы отобрать очки у английского гранда.

Игрокам "Манчестер Сити" в последнее время не хватает положительных эмоций (фото: FC Manchester City)

Также интригует встреча "Боруссии" Дортмунд с "Бетисом". У немцев шесть очков после побед над "Вильярреалом" - 3:2 и "Сабахом" - 2:1, но уступили "Буде-Глимту" - 0:1. Испанцы пока идут без потерь: победили "Лилль" - 3:2, "Порту" - 3:2 и "Фейеноорд" - 1:0.

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