Тренерська сенсація перед матчем "Шахтаря" і битва "Атлетіко" з "Баварією": головні матчі 4-го туру Ліги чемпіонів

3 листопада: "Шахтар" проти "Спортінга" і битва в Мадриді

У вівторок, 3 листопада, відбудуться дев'ять матчів четвертого туру. Традиційно, два з них розпочнуться о 19:45, решта – о 22:00 за київським часом.

19:45 "Шахтар" – "Спортінг"

19:45 "Галатасарай" – "Штутгарт"

22:00 "Атлетіко" – "Баварія"

22:00 "Барселона" – "Астон Вілла"

22:00 "Феєнорд" – "Інтер"

22:00 "Буде-Глімт" – "Лілль"

22:00 ЛАСК – "Слован"

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Рома"

22:00 "Вільярреал" – ПСЖ

Головною подією вечора для українських уболівальників стане матч "Шахтаря" проти "Спортінга". Донецький клуб прийматиме португальців на лондонському "Стемфорд Брідж", де проводить свої домашні єврокубкові поєдинки.

Після трьох турів команда Арди Турана має чотири очки. "Гірники" розпочали турнір із нічиєї з ПСВ – 1:1, потім перемогли АЕК – 3:1, але в попередньому турі поступилися "Інтеру" – 0:1. Наразі донеччани посідають 17-те місце в загальній таблиці основного етапу.

"Спортінг" набрав шість очок і розташовується вище – на 12-й позиції. Лісабонці впевнено стартували, перемігши "Галатасарай" – 3:1 та "Ланс" – 2:0. Однак у третьому турі несподівано поступилися вдома австрійському ЛАСКу – 2:3. Ця поразка перервала чотириматчеву переможну серію португальців в основному етапі турніру.

Окремою інтригою зустрічі стала ситуація на тренерському містку гостей. Напередодні матчу "Спортінг" припинив співпрацю з Руєм Боржешем, який очолював команду з грудня 2024 року та приводив її до чемпіонства Португалії. Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Тьягу Фернандеша.

Водночас наступником Боржеша, за повідомленнями ЗМІ, має стати колишній наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека. Таким чином, лісабонці приїдуть до Лондона з тимчасовим тренером, який матиме обмаль часу на підготовку до важливого єврокубкового матчу.

Історія очних протистоянь поки на боці португальців. Команди зустрічалися двічі на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2008/09, і в обох випадках перемагав "Спортінг" – 1:0. Загалом португальський клуб залишається непереможним у восьми матчах проти українських команд: сім перемог та одна нічия.

Ще одна загроза для "гірників" – нападник Луїс Суарес. Колумбієць забивав у трьох поспіль матчах Ліги чемпіонів і вже має дев'ять голів у турнірі за "Спортінг". Якщо він відзначиться і проти "Шахтаря", то встановить новий клубний рекорд за кількістю поспіль результативних єврокубкових поєдинків.

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"Атлетіко" – "Баварія": принципове протистояння в Мадриді

Ще один центральний матч першого ігрового дня відбудеться в Мадриді, де "Атлетіко" прийматиме "Баварію".

Мюнхенці розпочали основний етап із розгрому "Буде-Глімт" – 5:0, після чого зіграли внічию з "Вікінгом" – 3:3. У третьому турі німці поділили очки з лондонським "Арсеналом" – 2:2.

"Атлетіко" стартував із перемоги над "Ліверпулем" – 2:1, але потім поступився "Астон Віллі" – 0:2. У третьому турі мадридці зіграли внічию зі "Штутгартом" – 1:1.

Обидві команди мають достатньо турнірної мотивації. Для "Баварії" це можливість наблизитися до лідерів основного етапу, а для підопічних Дієго Сімеоне – шанс підтвердити амбіції у протистоянні з одним із фаворитів турніру.

Футболісти "Атлетіко" задоволені поточним сезоном (фото: FC Atletico Madrid)

Не менш цікавою буде зустріч "Барселони" з "Астон Віллою". Каталонці після двох перемог на старті – над "Феєнордом" (5:1) та "Галатасараєм" (4:1) – у третьому турі поступилися ПСЖ із рахунком 2:4. Тепер команда матиме нагоду реабілітуватися перед власними вболівальниками.

Англійці, своєю чергою, мають сім очок. "Астон Вілла" перемогла "Брюгге" – 3:2, розгромила "Фенербахче" – 6:0, а в третьому турі здолала "Вікінг" – 3:1. Тож бірмінгемці підходять до виїзду в Каталонію в чудовій формі.

Ще один матч, який заслуговує на увагу, – "Манчестер Юнайтед" проти "Роми". Англійці після впевненої перемоги над "Сабахом" (4:0) програли "Атлетіко" (0:2) та "Комо" (1:4). Італійці набрали чотири очки: зіграли внічию з "Фенербахче" – 1:1, поступилися "Реалу" – 3:4, але розгромили "Слован" – 4:0.

Окремо варто відзначити зустріч "Вільярреала" з ПСЖ. Парижани поки проходять основний етап без втрат: перемогли "Слован" – 6:1, "Манчестер Сіті" – 4:2 та "Барселону" – 4:2. Натомість іспанці програли всі три попередні матчі – "Боруссії" Дортмунд (2:3), "Наполі" (1:3) та "Ліверпулю" (3:4). Для ПСЖ це нагода закріпитися серед лідерів, а для "Вільярреала" – спроба нарешті набрати перші очки.

4 листопада: "Фенербахче" проти "Ліверпуля" і випробування для "Реала"

У середу, 4 листопада, відбудуться ще дев'ять матчів четвертого туру.

19:45 АЕК – "Реал" Мадрид

19:45 "Фенербахче" – "Ліверпуль"

22:00 "Боруссія" Дортмунд – "Бетіс"

22:00 "Порту" – "Наполі"

22:00 ПСВ – "Брюгге"

22:00 "РБ Лейпциг" – "Манчестер Сіті"

22:00 "Ланс" – "Комо"

22:00 "Славія" – "Арсенал"

22:00 "Вікінг" – "Сабах"

Центральною подією другого ігрового дня стане протистояння "Фенербахче" з "Ліверпулем". Англійці набрали дев'ять очок із дев'яти можливих. Команда перемогла "Атлетіко" – 2:1, розгромила ЛАСК – 6:3, а в третьому турі в результативному матчі здолала "Вільярреал" – 4:3.

Турецький клуб поки не може похвалитися такими результатами. Після нічиєї з "Ромою" – 1:1, стамбульці розгромно програли "Астон Віллі" (0:6), а потім зіграли внічию зі "Славією" – 2:2. Тож матч із "Ліверпулем" стане для господарів серйозним випробуванням і можливістю покращити турнірне становище.

Ще одна цікава зустріч – АЕК проти "Реала". Грецький клуб програв усі три стартові матчі: ЛАСКу – 0:1, "Шахтарю" – 1:3 та "Манчестер Сіті" – 1:5. Мадридці, навпаки, поки не втрачали очок. "Реал" переміг "Інтер" – 2:1, "Рому" – 4:3 та "РБ Лейпциг" – 4:1.

Для іспанців це можливість продовжити переможну серію та зміцнити позиції серед лідерів основного етапу. АЕКу ж доведеться шукати спосіб зупинити одну з найрезультативніших команд турніру.

Варто виділити й поєдинок "РБ Лейпциг" – "Манчестер Сіті". Англійці мають шість очок після трьох турів: перемогли "Порту" – 2:0 та АЕК – 5:1, але поступилися ПСЖ – 2:4. Для "Манчестер Сіті" це шанс повернутися до переможного ритму після поразки від парижан. "Лейпциг" натомість спробує використати домашній фактор, щоб відібрати очки в англійського гранда.

Гравцям "Манчестер Сіті" останнім часом бракує позитивних емоцій (фото: FC Manchester City)

Також інтригує зустріч "Боруссії" Дортмунд із "Бетісом". Німці мають шість очок після перемог над "Вільярреалом" – 3:2 та "Сабахом" – 2:1, але поступилися "Буде-Глімту" – 0:1. Іспанці поки йдуть без втрат: перемогли "Лілль" – 3:2, "Порту" – 3:2 та "Феєнорд" – 1:0.

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