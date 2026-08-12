Трансферная бомба: "Фенербахче" объявил о трансфере Лукаку

Стоимость трансфера и ожидания "большого Рома"

Несмотря на то, что преслужба "желтых канареек" традиционно не стала разглашать официальные детали личного соглашения, финансовую сторону трансфера быстро раскрыл авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, переход 33-летнего бельгийского нападающего обошелся турецкому коллективу в достаточно скромном по нынешним меркам 6 миллионов евро.

В состоянии вице-чемпионов Турции уже с нетерпением ожидают приезд своего нового лидера атаки. Прессслужба "Фенербахче" особо сообщила, что Лукаку прибудет в Стамбул уже сегодня, 12 августа, в 22:00 по местному времени для прохождения медосмотра и завершения всех юридических формальностей.

Неаполитанское наследие бельгийца

Ромелу Лукаку перебрался в лагерь "Наполи" летом 2024 года. За два сезона в футболке "партенопейцев" бельгиец подтвердил свой высокий класс, превратившись в главную ударную силу команды. На его счету 45 официальных поединков в составе итальянского клуба, в которых отличился 15 забитыми мячами и отдал 11 результативных передач.

Период выступлений в Неаполе стал для футболиста очень продуктивным и в плане командных достижений. Вместе с "голубыми" Ромелу сумел завоевать два престижных титула - "золото" чемпионата Италии в сезоне-2024/25, а также Суперкубок страны в сезоне-2025/26.

Теперь бомбардир попытается помочь "Фенербахче" вернуть золотые медали на внутренней арене и успешно выступить в еврокубках.