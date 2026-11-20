Что известно о трагедии

Жизнь 22-летней спортсменки оборвалась в четверг, 19 ноября 2026 года. Официальная причина внезапной смерти молодой футболистки пока не разглашается. В житомирском клубе выразили слова поддержки родным и друзьям умершей.

"От имени клуба выражаем искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Дарину и играл с ней. Светлая память, Дарина", – говорится в официальном заявлении пресс-службы "волков".

Карьера футболистки в Житомире

Дарина Киселева была среди игроков, представлявших женский состав "Полесье" в самом начале его становления. Она защищала цвета команды в первой лиге чемпионата Украины, а также выступала за резервный состав.

По статистическим данным портала womensfootball.com.ua, в составе "Полесье-2" нападающая провела два сезона - 2023/24 и 2024/25. Всего в футболке житомирянок она отыграла 22 поединка (1253 минуты на поле), в которых записала в свой актив шесть забитых мячей.