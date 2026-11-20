Що відомо про трагедію

Життя 22-річної спортсменки обірвалося у четвер, 19 листопада 2026 року. Офіційна причина раптової смерті молодої футболістки наразі не розголошується. У житомирському клубі висловили слова підтримки рідним та друзям померлої.

"Від імені клубу висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Дарину та грав із нею. Світла пам'ять, Дарино", – йдеться в офіційній заяві прес-служби "вовків".

Кар'єра футболістки у Житомирі

Дарина Кісельова була серед гравчинь, які представляли жіночий склад "Полісся" на самому початку його становлення. Вона захищала кольори команди у Першій лізі чемпіонату України, а також виступала за резервний склад.

За статистичними даними порталу womensfootball.com.ua, у складі "Полісся-2" нападниця провела два сезони – 2023/24 та 2024/25. Загалом у футболці житомирянок вона відіграла 22 поєдинки (1253 хвилини на полі), у яких записала до свого активу шість забитих м'ячів.