Обстоятельства трагедии

Роковой инцидент произошел 12 ноября во время матча пятого дивизиона молодежного первенства (Кубок Серебряной лиги) между командами "Эсейса" и "Депортиво Муньис". Мяч с огромной силой попал Абелю Нуньесу прямо в голову, после чего футболист мгновенно потерял сознание и упал на газон.

Арбитр немедленно остановил игру, а медицинская бригада оказала юноше первую помощь и срочно доставила в больницу. Обследование выявило у 18-летнего спортсмена перелом черепа и внутреннее кровотечение. Несмотря на проведенную экстренную хирургическую операцию, состояние пациента не улучшилось – через три дня, 15 ноября, сердце футболиста остановилось.

Реакция клубов и спортивного сообщества

Абель Гамарра Нуньес родился в 2008 году. В состав "Эссейсы" он присоединился в начале 2026-го, играя на позиции атакующего полузащитников. Параллельно парень выступал на уровне AFA за резервную команду футзального клуба "Нуэва Эстрелла".

Оба клуба выступили с официальными заявлениями, выразив глубокие соболезнования родным погибшего, а "Нуэва Эстрелла" в знак траура отменила воскресный матч против "Аргентинос Хуниорс".

"Самая тяжелая новость, которую нам приходится сообщать как клубу. С глубокой болью и безграничной грустью мы прощаемся с парнем, у которого была целая жизнь впереди. Сегодня футбол отходит на второй план", - отметили в пресс-службе ФК "Эсейса".