"Теория заговора АПЛ": гендиректор "Манчестер Сити" резко отреагировал на обвинительный вердикт и анонсировал апелляцию

Обвинение в "теории заговора" и непризнание вины

Независимая комиссия признала "Манчестер Сити" виновным по обвинениям, касающимся нарушения финансовых правил Английской Премьер-лиги в период с сезона-2009/10 по 2017/18. В своем видеообращении к работникам клуба Ферран Сориано подчеркнул, что все дело базируется на фальшивом фундаменте.

"Все дело АПЛ против нас базируется на единственном ложном обвинении: якобы личные средства владельца тайно перечислялись в клуб через некоторых спонсоров из Абу-Даби. К удивлению для нас и наших юристов, после почти двух лет комиссия выдала заключение, которое поддерживает теорию заговора АПЛ. Для этого им пришлось игнорировать развернутые доказательства, предоставленые клубом", - заявил Сориано.

По словам функционера, юристы предоставляли банковские выписки, денежные переводы и свидетельские показания, которые полностью опровергают факт привлечения денег собственника.

Апелляция, аналогия с 2020-м годом и требования компенсации

Руководство "горожан" убеждено в своей правоте и планирует задействовать все возможные юридические механизмы для защиты репутации: