"Теория заговора АПЛ": гендиректор "Манчестер Сити" резко отреагировал на обвинительный вердикт и анонсировал апелляцию
Генеральный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано заявил, что решение комиссии АПЛ, признавшей клуб виновным в нарушении финансовых правил, является результатом "теории заговора". Руководство "горожан" уже готовит официальную апелляцию.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание ESPN.
Обвинение в "теории заговора" и непризнание вины
Независимая комиссия признала "Манчестер Сити" виновным по обвинениям, касающимся нарушения финансовых правил Английской Премьер-лиги в период с сезона-2009/10 по 2017/18. В своем видеообращении к работникам клуба Ферран Сориано подчеркнул, что все дело базируется на фальшивом фундаменте.
"Все дело АПЛ против нас базируется на единственном ложном обвинении: якобы личные средства владельца тайно перечислялись в клуб через некоторых спонсоров из Абу-Даби. К удивлению для нас и наших юристов, после почти двух лет комиссия выдала заключение, которое поддерживает теорию заговора АПЛ. Для этого им пришлось игнорировать развернутые доказательства, предоставленые клубом", - заявил Сориано.
По словам функционера, юристы предоставляли банковские выписки, денежные переводы и свидетельские показания, которые полностью опровергают факт привлечения денег собственника.
Апелляция, аналогия с 2020-м годом и требования компенсации
Руководство "горожан" убеждено в своей правоте и планирует задействовать все возможные юридические механизмы для защиты репутации:
- юристы готовят иск, где укажут на существенные материальные ошибки комиссии по закону, принципам и фактам;
- Сориано напомнил о событиях 2020 года, когда УЕФА отстранила клуб от еврокубков, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью отменил это решение;
- "Манчестер Сити" планирует принимать все меры для защиты клуба и потребовать компенсацию от любой стороны, пытающейся нанести ему вред.
Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" сочли виновным в серьезных финансовых нарушениях.