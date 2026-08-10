Суперкубок УЕФА: где в Украине смотреть битву ПСЖ и "Астон Виллы"

Путь в финал и исторический контекст

Битва за Суперкубок УЕФА в 2026 году состоится в среду, 12 августа, на "Ред Булл Арене" в австрийском Зальцбурге. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Оба клуба добрались до финала по итогам ярких кампаний. ПСЖ украинца Ильи Забарного завоевал путевку в Зальцбург после напряженной победы над лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов в Будапеште (1:1 в основное время и 4:3 в серии пенальти).

"Астон Вилла" в свою очередь убедительно забрала трофей Лиги Европы в Стамбуле, разгромив немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0. Этот успех стал для бирмингемцев первым еврокубковым трофеем с 1982 г., когда команда выиграла Кубок европейских чемпионов.

Парижане подходят к игре в статусе действующих обладателей трофея: в 2025 году они победили "Тоттенхэм" в серии пенальти (4:3) после результативной ничьей 2:2. Теперь у ПСЖ есть шанс защитить титул.

"Астон Вилла" попытается во второй раз в своей истории завоевать Суперкубок УЕФА. Впервые бирмингемцы соревновались за трофей еще в 1982 году, когда одолели испанскую "Барселону".

Где смотреть матч

В Украине официальным транслятором поединка станет медиасервис MEGOGO. Матч будет доступен в разделе "Футбол" раздела "Спорт", а также в рамках подписки "Спорт" и "MEGOPACK".

В 21:00 начнется аналитическая студия, где к ведущему Сергею Лукьяненко присоединятся эксперты: экс-игрок сборной Украины, а ныне тренер Александр Головко и руководитель футбольной редакции и комментатор MEGOGO Вадим Скичко.

Сам матч будут комментировать Владимир Зверев и Александр Новак.