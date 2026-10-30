"Судаков провел сильный матч": тренер "Бенфики" остался в восторге от игры украинца

Тренер рассказал о роли украинца в команде

После победы над "Жил Висенте" Марку Силву объяснил особенности использования Судакова в центральной зоне полузащиты. По словам тренера, независимо от того, на каком фланге действует украинец, его функции во время владения мячом остаются практически неизменными.

"Поскольку Судаков - полузащитник в классическом понимании, его роль остается неизменной, независимо от того, действует ли он влево или вправо", - отметил наставник.

В то же время отличия возникают во время оборонительных действий. В этой фазе украинец опускается глубже, помогает опорному полузащитнику, а команда перестраивается на схему 4-4-2. Тренер подчеркнул, что Судакову еще предстоит совершенствовать взаимодействие в среднем блоке, подстраховывать партнеров и при необходимости закрывать фланги.

"Нам еще придется поработать с ним, но увиденное сегодня меня порадовало", – подчеркнул Силва.

Специалист доволен игрой Георгия

Отдельно наставник "Бенфики" отметил гол украинца, ставшего вторым в поединке и забитым эффектным дальним ударом.

"Важно и то, что он забил гол – причем отличный. Для него это большое событие, к тому же он провел очень сильный матч. Он – командный игрок: даже выступая на необычной для себя позиции, усердно работает во благо коллектива, когда мы остаемся без мяча. Я доволен им", - заявил главный тренер лиссабонцев.

Перформанс Судакова в Кубке лиги

24-летний Судаков вышел в стартовом составе "Бенфики" и провел на поле результативный матч. В нынешнем сезоне на счету украинского полузащитника уже 18 поединков за португальский клуб, два забитых мяча и одна результативная передача.

В полуфинале Кубка португальской лиги "Бенфика" встретится с "Порту". Перед этим команда Судакова и Анатолия Трубина сыграет с "Алверкой" в чемпионате Португалии.