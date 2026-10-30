"Судаков провів сильний матч": тренер "Бенфіки" залишився в захваті від гри українця
Головний тренер "Бенфіки" Марку Сілва високо оцінив гру українського півзахисника Георгія Судакова у чвертьфінальному матчі Кубка португальської ліги проти "Жил Вісенте". Наставник відзначив не лише забитий футболістом м'яч, а й його командну роботу та розуміння тактичних вимог.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Бенфіки".
Тренер розповів про роль українця в команді
Після перемоги над "Жил Вісенте" Марку Сілва пояснив особливості використання Судакова в центральній зоні півзахисту. За словами тренера, незалежно від того, на якому фланзі діє українець, його функції під час володіння м'ячем залишаються практично незмінними.
"Оскільки Судаков - півзахисник у класичному розумінні, його роль залишається незмінною, незалежно від того, чи діє він ліворуч, чи праворуч", - зазначив наставник.
Водночас відмінності виникають під час оборонних дій. У цій фазі українець опускається глибше, допомагає опорному півзахиснику, а команда перебудовується на схему 4-4-2. Тренер наголосив, що Судакову ще потрібно вдосконалювати взаємодію в середньому блоці, підстраховувати партнерів і за необхідності закривати фланги.
"Нам ще доведеться попрацювати з ним, але побачене сьогодні мене порадувало", - підкреслив Сілва.
Фахівець задоволений грою Георгія
Окремо наставник "Бенфіки" відзначив гол українця, який став другим у поєдинку та був забитий ефектним дальнім ударом.
"Важливо і те, що він забив гол - причому відмінний. Для нього це велика подія, до того ж він провів дуже сильний матч. Він - командний гравець: навіть виступаючи на незвичній для себе позиції, старанно працює на благо колективу, коли ми залишаємося без м'яча. Я задоволений ним", - заявив головний тренер лісабонців.
Перформанс Судакова в Кубку ліги
24-річний Судаков вийшов у стартовому складі "Бенфіки" та провів на полі результативний матч. У нинішньому сезоні на рахунку українського півзахисника вже 18 поєдинків за португальський клуб, два забиті м'ячі та одна результативна передача.
У півфіналі Кубка португальської ліги "Бенфіка" зустрінеться з "Порту". Перед цим команда Судакова та Анатолія Трубіна зіграє з "Алверкою" в чемпіонаті Португалії.
Раніше ми повідомляли, що диво-гол Судакова вивів "Бенфіку" в півфінал Кубка ліги.