"Судаков провів сильний матч": тренер "Бенфіки" залишився в захваті від гри українця

Тренер розповів про роль українця в команді

Після перемоги над "Жил Вісенте" Марку Сілва пояснив особливості використання Судакова в центральній зоні півзахисту. За словами тренера, незалежно від того, на якому фланзі діє українець, його функції під час володіння м'ячем залишаються практично незмінними.

"Оскільки Судаков - півзахисник у класичному розумінні, його роль залишається незмінною, незалежно від того, чи діє він ліворуч, чи праворуч", - зазначив наставник.

Водночас відмінності виникають під час оборонних дій. У цій фазі українець опускається глибше, допомагає опорному півзахиснику, а команда перебудовується на схему 4-4-2. Тренер наголосив, що Судакову ще потрібно вдосконалювати взаємодію в середньому блоці, підстраховувати партнерів і за необхідності закривати фланги.

"Нам ще доведеться попрацювати з ним, але побачене сьогодні мене порадувало", - підкреслив Сілва.

Фахівець задоволений грою Георгія

Окремо наставник "Бенфіки" відзначив гол українця, який став другим у поєдинку та був забитий ефектним дальнім ударом.

"Важливо і те, що він забив гол - причому відмінний. Для нього це велика подія, до того ж він провів дуже сильний матч. Він - командний гравець: навіть виступаючи на незвичній для себе позиції, старанно працює на благо колективу, коли ми залишаємося без м'яча. Я задоволений ним", - заявив головний тренер лісабонців.

Перформанс Судакова в Кубку ліги

24-річний Судаков вийшов у стартовому складі "Бенфіки" та провів на полі результативний матч. У нинішньому сезоні на рахунку українського півзахисника вже 18 поєдинків за португальський клуб, два забиті м'ячі та одна результативна передача.

У півфіналі Кубка португальської ліги "Бенфіка" зустрінеться з "Порту". Перед цим команда Судакова та Анатолія Трубіна зіграє з "Алверкою" в чемпіонаті Португалії.