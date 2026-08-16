Степанов забил в Нидерландах на фоне проблем с контрактом (видео)

Результативное возвращение форварда

Артем Степанов вышел в стартовом составе "Утрехта" впервые в сезоне, пропустив первый тур из-за задержки с оформлением повторной аренды из леверкузенского "Байера". Украинец провел на поле все 90 минут, успел получить желтую карточку, а на 62-й минуте выиграл борьбу после подачи с углового и отправил мяч в сетку ворот АЗ.

Впрочем, забитый мяч Степанова лишь сократил отставание хозяев и не повлиял на итоговый результат. "АЗ Алкмар" уверенно контролировал ход встречи и одержал разгромную победу со счетом 4:1.

Тяжелый старт сезона для "Утрехта"

После двух сыгранных туров команда украинского нападающего остается без набранных очков, потерпев два поражения подряд и оказавшись на дне турнирной таблицы Эредивизи.

Несмотря на командный спад, сам Степанов показывает высокий уровень подготовки. Напомним, права на 19-летнего украинца принадлежат немецкому "Байеру", а его трансферную стоимость оценивают в 5 миллионов евро. Следующий шанс улучшить положение у "Утрехта" будет 22 августа в матче против "Спарты".