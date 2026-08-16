Степанов забив у Нідерландах на тлі проблем із контрактом (відео)

Результативне повернення форварда

Артем Степанов вийшов у стартовому складі "Утрехта" вперше в сезоні, пропустивши перший тур через затримку з оформленням повторної оренди з леверкузенського "Байєра". Українець провів на полі всі 90 хвилин, встиг отримати жовту картку, а на 62-й хвилині виграв боротьбу після подачі з кутового та відправив м'яч у сітку воріт АЗ.

Втім, забитий м'яч Степанова лише скоротив відставання господарів і не вплинув на підсумковий результат. "АЗ Алкмар" впевнено контролював хід зустрічі та здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Важкий старт сезону для "Утрехта"

Після двох зіграних турів команда українського нападника залишається без набраних очок, зазнавши двох поразок поспіль і опинившись на дні турнірної таблиці Ередивізі.

Незважаючи на командний спад, сам Степанов демонструє високий рівень підготовки. Нагадаємо, права на 19-річного українця належать німецькому "Байєру", а його трансферну вартість оцінюють у 5 мільйонів євро. Наступний шанс покращити становище "Утрехт" матиме 22 серпня у матчі проти "Спарти".