"Сегодня мы вас подвели": Ярмоленко эмоционально извинился за погром от "Буковины"

Публичные извинения и самокритика

После завершения поединка опытный вингер отказался от общения с журналистами в микст-зоне, однако впоследствии опубликовал эмоциональное обращение к болельщикам в своих соцсетях.

"Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мне очень стыдно за сегодняшнюю игру. Я понимаю ваше разочарование, злость и боль от такого результата... Мы не показали того характера, самоотдачи и уровня, которых вы от нас ожидаете. Сегодня мы вас подвели. Извините", - написал Ярмоленко.

Футболист также взял на себя ответственность за результат и свою игру. Но добавил, что ему не удалось достучаться до партнеров.

Обращение Ярмоленко к фанатам (Фото: yarmolenkoandrey, Instagram)

Турнирное положение и последующие поединки

После четырех туров УПЛ (в которых киевляне провели три матча) в активе "Динамо" остается 6 баллов. Сейчас киевляне занимают 6-е место в турнирной таблице.

Шанс реабилитироваться перед собственными трибунами "бело-синие" будут в следующем туре. В субботу, 6 сентября, киевляне будут принимать черкасский ЛНЗ. Начало встречи намечено на 18:00.