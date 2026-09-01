"Сьогодні ми вас підвели": Ярмоленко емоційно попросив вибачення за погром від "Буковини"
Лідер та капітан "Динамо" Андрій Ярмоленко публічно прокоментував сенсаційну поразку команди в 4-му турі Української Прем'єр-ліги. Столичний клуб розгромно поступився чернівецькій "Буковині" з рахунком 0:3.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Андрія Ярмоленка.
Публічне вибачення та самокритика
Після завершення поєдинку досвідчений вінгер відмовився від спілкування з журналістами в мікст-зоні, проте згодом опублікував емоційне звернення до вболівальників у своїх соцмережах.
"Хочу попросити вибачення у наших уболівальників. Мені дуже соромно за сьогоднішню гру. Я розумію ваше розчарування, злість і біль від такого результату... Ми не показали того характеру, самовіддачі та рівня, яких ви від нас очікуєте. Сьогодні ми вас підвели. Вибачте", - написав Ярмоленко.
Футболіст також взяв на себе відповідальність за результат та свою гру. Та додав, що йому не вдалось достукатися до партнерів.
Турнірне становище та наступні поєдинки
Після чотирьох турів УПЛ (у яких кияни провели три матчі) в активі "Динамо" залишається 6 балів. Наразі кияни посідають 6-ту сходинку в турнірній таблиці.
Шанс реабілітуватися перед власними трибунами "біло-сині" матимуть у наступному турі. У суботу, 6 вересня, кияни прийматимуть черкаський ЛНЗ. Початок зустрічі заплановано на 18:00.
Раніше ми повідомляли, що "Динамо" зазнало розгрому в УПЛ через фатальні помилки голкіпера.