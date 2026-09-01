"Сьогодні ми вас підвели": Ярмоленко емоційно попросив вибачення за погром від "Буковини"

Публічне вибачення та самокритика

Після завершення поєдинку досвідчений вінгер відмовився від спілкування з журналістами в мікст-зоні, проте згодом опублікував емоційне звернення до вболівальників у своїх соцмережах.

"Хочу попросити вибачення у наших уболівальників. Мені дуже соромно за сьогоднішню гру. Я розумію ваше розчарування, злість і біль від такого результату... Ми не показали того характеру, самовіддачі та рівня, яких ви від нас очікуєте. Сьогодні ми вас підвели. Вибачте", - написав Ярмоленко.

Футболіст також взяв на себе відповідальність за результат та свою гру. Та додав, що йому не вдалось достукатися до партнерів.

Звернення Ярмоленка до фанатів (Фото: yarmolenkoandrey, Instagram)

Турнірне становище та наступні поєдинки

Після чотирьох турів УПЛ (у яких кияни провели три матчі) в активі "Динамо" залишається 6 балів. Наразі кияни посідають 6-ту сходинку в турнірній таблиці.

Шанс реабілітуватися перед власними трибунами "біло-сині" матимуть у наступному турі. У суботу, 6 вересня, кияни прийматимуть черкаський ЛНЗ. Початок зустрічі заплановано на 18:00.