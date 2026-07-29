Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа

Лимит гарантирует украинцам место, а не развитие

Главное преимущество лимита в том, что он обеспечивает украинским футболистам место на поле. Тренер не может полностью укомплектовать состав иностранцами, поэтому клубы вынуждены сохранять украинских игроков, работать с собственными академиями, искать резервы на внутреннем рынке и давать молодежи хотя бы первые минуты на взрослом уровне.

Для страны с ограниченными финансовыми ресурсами и постоянным оттоком талантов это действительно важно. Без минимальной защиты клубу нередко проще пригласить готового 24-летнего легионера из недорогого чемпионата, чем два года развивать собственного 18-летнего воспитанника.

Впрочем, здесь возникает главный парадокс. Гарантированное место еще не значит прогресс. Если футболист выходит на поле только потому, что этого требует регламент, а не из-за своей готовности к уровню УПЛ, система начинает работать против себя. Растет трансферная стоимость украинских игроков, зарплаты все меньше соответствуют их реальному уровню, конкуренция ослабевает, а клубы ищут не лучших исполнителей, а "правильные паспорта".

Иными словами, жесткий лимит способен обеспечить количество украинцев, но вовсе не гарантирует их качество.

Что изменится без лимита

Отмена ограничений открывает клубам более широкий рынок. Они могут подписывать лучших футболистов независимо от гражданства. В теории это означает более высокую конкуренцию, более интенсивный тренировочный процесс, более сильные матчи и больше возможностей зарабатывать на трансферах.

Исследования отдельных европейских лиг показывают, что качественные легионеры могут повышать уровень команды. Молодой защитник быстрее прогрессирует, если каждый день играет против сильного нападающего. Полузащитник принимает решение быстрее, когда темп тренировок и матчей становится выше.

Но это работает только тогда, когда легионер действительно сильнее. Посредственный иностранец не создает конкуренцию. Он занимает только место молодого украинца, выводит деньги из футбольной системы и уменьшает стимул вкладывать средства в академии.

Поэтому сама постановка вопроса "лимит или безлимит" выглядит слишком упрощенной. На самом деле, главный вопрос другой: каких именно легионеров хочет видеть украинский футбол и что он получает от их приезда.

Для разных клубов последствия будут разными

Для "Шахтера", "Динамо" и других участников еврокубков более свободный рынок может стать преимуществом. Европейские конкуренты давно комплектуют склады почти без ограничений по гражданству, потому украинские клубы фактически работают в менее гибких условиях.

К тому же, в действующей системе возникает определенное противоречие: команда строится под еврокубки, но в чемпионате тренеру приходится менять состав ради выполнения лимита.

В то же время УЕФА использует другую логику. Организация не регулирует количество иностранцев на поле, но требует, чтобы в заявке были футболисты, подготовленные клубом или национальной ассоциацией. Если их не хватает, заявка попросту сокращается.

Для клубов среднего уровня безлимит может стать быстрым способом усиления состава недорогими легионерами. Но именно здесь существует самый большой риск массового импорта посредственных футболистов вместо развития собственной молодежи.

Для самых бедных клубов ситуация еще более сложная. Из-за искусственного спроса украинский футболист нередко обходится дороже равного ему по классу иностранца. Без лимита такие клубы могли бы сэкономить средства. Но без дополнительных стимулов они могут потерять интерес к работе с академиями.

Влияет ли лимит на сборную Украины

Да, но только косвенно. Сборной нужны не просто украинские футболисты в УПЛ. Ей нужны регулярно выступающие игроки, проходят качественный тренировочный процесс, играющие в еврокубках, конкурирующие с сильными соперниками и в конце концов – переходящие в более мощные чемпионаты.

Можно иметь восемь украинцев в каждом стартовом составе УПЛ и вместе с тем – слабую сборную. И наоборот, национальная команда может успешно формироваться из футболистов, которые после украинского чемпионата сделали следующий шаг в карьере.

Поэтому причинно-следственная цепь выглядит так:

академия – переход во взрослый футбол – качественные игровые минуты – конкуренция – еврокубки или сильный зарубежный чемпионат – сборная Украины.

Лимит влияет только на одно из этих звеньев. Это доступ к игровому времени.

Наибольший риск для Украины

В украинских реалиях полностью свободный рынок может создать опасный дисбаланс. Из-за войны, слабых телевизионных доходов, недостаток инвесторов и сложную экономическую ситуацию многим клубам гораздо выгоднее решать текущие задачи за счет дешевого импорта, чем годами вкладываться в собственную академию.

В таком случае, сначала чемпионат даже может стать сильнее. Но через несколько лет украинский футбол рискует получить гораздо меньше качественных футболистов в возрасте 20-23 лет, а еще позже это неизбежно отразится и на национальной сборной.

Впрочем, сохранять нынешний лимит без каких-либо изменений тоже небезопасно. Это консервирует невысокую конкуренцию, завышенные цены на украинских игроков и замедление развития.

Какой должна быть оптимальная модель

На мой взгляд, Украине не нужны ни жесткий лимит, ни абсолютный безлимит.

Вместо этого стоит строить систему, которая будет стимулировать развитие украинских футболистов экономически, а не административно.

Во-первых, необходимо ввести критерии качества легионеров. Значение должно иметь выступления за сборные, уровень предыдущего чемпионата, количество игровых минут, еврокубковый опыт, потенциал перепродажи и другие объективные показатели. Это позволит привлекать сильных или перспективных иностранцев и одновременно ограничить поток посредственных исполнителей.

Во-вторых, защищать нужно не паспорт, а систему подготовки игроков. Именно поэтому модель УЕФА с квотами на воспитанников клуба и украинского футбола выглядит современнее обязательного количества украинцев на поле.

В-третьих, следует значительно усилить финансовые стимулы для клубов и академий, которые реально готовят футболистов. Уже сегодня УАФ часть взносов за легионеров направляет клубам в зависимости от минут, получаемых украинцами U21. Но эту систему можно значительно расширить.

И, наконец, оценивать нужно не просто минуты молодых игроков, а их качество: стартовые составы, уровень матчей, выступления в еврокубках, вызовы в сборные и другие показатели.

Что в итоге?

Лимит защищает игровое время украинских футболистов, но может снижать конкуренцию и искусственно завышать их ценность.

Безлимит дает клубам больше свободы и потенциально увеличивает уровень чемпионата. Однако без системы защиты академий он способен подорвать развитие украинских игроков.

Именно поэтому оптимальная формула для Украины, на мой взгляд, выглядит так: более свободный рынок, четкие критерии качества легионеров, обязательное присутствие местных питомцев в заявках и мощные финансовые стимулы за подготовку украинских футболистов.

Только такая модель позволит одновременно повышать уровень чемпионата и не терять главный ресурс украинского футбола – собственных игроков.