Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді

Ліміт гарантує українцям місце, а не розвиток

Головна перевага ліміту полягає в тому, що він забезпечує українським футболістам місце на полі. Тренер не може повністю укомплектувати склад іноземцями, тому клуби змушені зберігати українських гравців, працювати з власними академіями, шукати резерви на внутрішньому ринку та давати молоді хоча б перші хвилини на дорослому рівні.

Для країни з обмеженими фінансовими ресурсами та постійним відтоком талантів це справді важливо. Без мінімального захисту клубу нерідко простіше запросити готового 24-річного легіонера з недорогого чемпіонату, ніж два роки розвивати власного 18-річного вихованця.

Утім, саме тут виникає головний парадокс. Гарантоване місце ще не означає прогрес. Якщо футболіст виходить на поле лише тому, що цього вимагає регламент, а не через свою готовність до рівня УПЛ, система починає працювати проти себе. Зростає трансферна вартість українських гравців, зарплати дедалі менше відповідають їхньому реальному рівню, конкуренція слабшає, а клуби шукають не найкращих виконавців, а "правильні паспорти".

Інакше кажучи, жорсткий ліміт здатен забезпечити кількість українців, але зовсім не гарантує їхню якість.

Що зміниться без ліміту

Скасування обмежень відкриває клубам значно ширший ринок. Вони можуть підписувати найкращих доступних футболістів незалежно від громадянства. У теорії це означає вищу конкуренцію, інтенсивніший тренувальний процес, сильніші матчі та більше можливостей заробляти на трансферах.

Дослідження окремих європейських ліг показують, що якісні легіонери дійсно можуть підвищувати рівень команди. Молодий захисник швидше прогресує, якщо щодня грає проти сильного нападника. Півзахисник приймає рішення швидше, коли темп тренувань і матчів стає вищим.

Але це працює лише тоді, коли легіонер справді сильніший. Посередній іноземець не створює конкуренції. Він лише займає місце молодого українця, виводить гроші з футбольної системи та зменшує стимул вкладати кошти в академії.

Тому сама постановка питання "ліміт чи безліміт" виглядає занадто спрощеною. Насправді головне питання інше: яких саме легіонерів хоче бачити український футбол і що він отримує від їхнього приїзду.

Для різних клубів наслідки будуть різними

Для "Шахтаря", "Динамо" та інших учасників єврокубків вільніший ринок може стати перевагою. Європейські конкуренти давно комплектують склади майже без обмежень за громадянством, тому українські клуби фактично працюють у менш гнучких умовах.

До того ж у чинній системі виникає певне протиріччя: команда будується під єврокубки, але в чемпіонаті тренеру доводиться змінювати склад заради виконання ліміту.

Водночас УЄФА використовує іншу логіку. Організація не регулює кількість іноземців на полі, натомість вимагає, щоб у заявці були футболісти, підготовлені клубом або національною асоціацією. Якщо їх бракує, заявка просто скорочується.

Для клубів середнього рівня безліміт може стати швидким способом підсилення складу недорогими легіонерами. Але саме тут існує найбільший ризик масового імпорту посередніх футболістів замість розвитку власної молоді.

Для найбідніших клубів ситуація ще складніша. Через штучний попит український футболіст нерідко обходиться дорожче за рівного йому за класом іноземця. Без ліміту такі клуби могли б економити кошти. Але без додаткових стимулів вони можуть узагалі втратити інтерес до роботи з академіями.

Чи впливає ліміт на збірну України

Так, але лише опосередковано. Збірній потрібні не просто українські футболісти в УПЛ. Їй потрібні гравці, які регулярно виступають, проходять якісний тренувальний процес, грають у єврокубках, конкурують із сильними суперниками та зрештою переходять до потужніших чемпіонатів.

Можна мати вісім українців у кожному стартовому складі УПЛ і водночас слабку збірну. І навпаки — національна команда може успішно формуватися з футболістів, які після українського чемпіонату зробили наступний крок у кар'єрі.

Тому причинно-наслідковий ланцюг виглядає так:

академія – перехід у дорослий футбол – якісні ігрові хвилини – конкуренція – єврокубки або сильний закордонний чемпіонат – збірна України.

Ліміт впливає лише на одну з цих ланок. Це доступ до ігрового часу.

Найбільший ризик для України

В українських реаліях повністю вільний ринок може створити небезпечний дисбаланс. Через війну, слабкі телевізійні доходи, нестачу інвесторів і складну економічну ситуацію багатьом клубам значно вигідніше вирішувати поточні завдання за рахунок дешевого імпорту, ніж роками вкладатися у власну академію.

У такому разі спочатку чемпіонат навіть може стати сильнішим. Але через кілька років український футбол ризикує отримати значно менше якісних футболістів віком 20–23 роки, а ще пізніше це неминуче позначиться і на національній збірній.

Утім, зберігати нинішній ліміт без будь-яких змін теж небезпечно. Це консервує невисоку конкуренцію, завищені ціни на українських гравців та загальне уповільнення розвитку.

Якою має бути оптимальна модель

На мою думку, Україні не потрібні ні жорсткий ліміт, ні абсолютний безліміт.

Натомість варто будувати систему, яка стимулюватиме розвиток українських футболістів економічно, а не адміністративно.

По-перше, необхідно запровадити критерії якості легіонерів. Значення повинні мати виступи за збірні, рівень попереднього чемпіонату, кількість ігрових хвилин, єврокубковий досвід, потенціал перепродажу та інші об'єктивні показники. Це дозволить залучати сильних або перспективних іноземців і водночас обмежити потік посередніх виконавців.

По-друге, захищати потрібно не паспорт, а систему підготовки гравців. Саме тому модель УЄФА із квотами на вихованців клубу та українського футболу виглядає сучаснішою за обов'язкову кількість українців на полі.

По-третє, слід значно посилити фінансові стимули для тих клубів і академій, які реально готують футболістів. Уже сьогодні УАФ частину внесків за легіонерів спрямовує клубам залежно від хвилин, які отримують українці U21. Але цю систему можна істотно розширити.

І нарешті, оцінювати потрібно не просто хвилини молодих гравців, а їхню якість: стартові склади, рівень матчів, виступи в єврокубках, виклики до збірних та інші показники.

Що у підсумку?

Ліміт захищає ігровий час українських футболістів, але може зменшувати конкуренцію й штучно завищувати їхню цінність.

Безліміт дає клубам більше свободи та потенційно підвищує рівень чемпіонату. Однак без системи захисту академій він здатен підірвати розвиток українських гравців.

Саме тому оптимальна формула для України, на мою думку, виглядає так: вільніший ринок, чіткі критерії якості легіонерів, обов'язкова присутність місцевих вихованців у заявках і потужні фінансові стимули за підготовку українських футболістів.

Лише така модель дозволить одночасно підвищувати рівень чемпіонату й не втрачати головний ресурс українського футболу — власних гравців.