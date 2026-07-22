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Футбол 22 июля 2026, 13:17

Скандальный отход и травма новичка: у "Динамо" кадровые изменения перед ПАОК

Лагерь киевлян из-за проблем с дисциплиной покинул вингер Анхель Торрес
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Новичок киевлян вряд ли поможет в матчах против греков (Фото: fcdynamo.com)
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В киевлянах произошли очередные кадровые изменения. Они связаны как с поведением отдельных легионеров, так и с травмами новичков.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на проект "ТаТоТакое".

Прощание с Анхелем Торресом

По словам журналиста Михаила Спиваковского, колумбийский вингер Анхель Торрес окончательно покинул расположение вице-чемпионов Украины. Причиной такого решения стал комплекс негативных факторов: непрофессиональное отношение к тренировочному процессу и постоянные жалобы на военную ситуацию в Украине.

"Его отношение к работе, определенные проявления непрофессионализма, жалобы на военную ситуацию в Украине – это все повлияло на его судьбу. Поэтому Анхель Торрес – [ушел] куда-то туда к Рамиресу", - отметил Спиваковский.

Травма новичка и судьба питомцев

Также журналист сообщил о состоянии здоровья новобранца команды – Пьера Мунгенге. Футболист получил мышечное повреждение и сейчас находится на этапе реабилитации. При этом Спиваковский отметил высокую самоотдачу игрока: по свидетельству очевидцев, Мунгенге добросовестно и очень профессионально работает в тренажерном зале.

Кроме того, остается открытой ситуация с молодым нападающим Владиславом Геричем. Несмотря на предварительную информацию о возможной аренде игрока в одесский "Черноморец", он остается в столичном клубе. Окончательное решение о будущем питомце должен принять наставник юношеской команды Игорь Костюк.

Ранее мы сообщали, что "Динамо" подписало контракт с игроком ПСЖ. Но также киевский гранд усилил правый фланг защиты.

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