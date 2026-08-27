Скандал в Лиге чемпионов: игрок "Фенербахче" спровоцировал массовую драку с "Лионом"

Провокации после финального свистка и схватка

По итогам двух встреч "Фенербахче" одолел "Лион" с общим счетом 3:2 и завоевал путевку в основной этап Лиги чемпионатов. Бывший полузащитник "Марселя" Маттео Гендузи решил отпраздновать успех откровенным издевательством над трибунами соперника.

Футболист подбежал к фанатам французского клуба и начал делать непристойные жесты, демонстрируя средний палец и выкрикивая лозунг принципиального соперника лионцев: "Вперед, Марсель!" После этого Гендузи сцепился с тренером и вратарем "Лиона", быстро переросшим в масштабную драку с участием футболистов и персонала обоих клубов.

Объяснение Гендузи: оскорбления в адрес семьи

После матча Маттео объяснил свою эмоциональную реакцию длительным давлением и неприемлемым поведением болельщиков хозяев.

"Якщо ще до початку матчу 60 000 людей ображають твою сім'ю, твою маму, твоїх дітей, а ніхто з арбітрів чи інших посадовців на стадіоні не втручається… Для мене це було повним невіглаством. А якщо до того ж ми ще й не можемо святкувати так, як хочемо, то це, на мою думку, повна несправедливість, справді сумна ситуация", - заявил Гендузи.