Сикана не остановить: украинец решил судьбу матча в Бельгии и продлил голевую серию

Первый мяч в чемпионате

Клуб украинца подходил к поединку в приподнятом настроении после успешного выхода в основной этап Лиги Европы. Сам Сикан ранее отмечался исключительно в еврокубковой квалификации (5 мячей), однако в игре с "Кортрейком" сумел отличиться и в Лиге Жупиле.

Решающий эпизод произошел на 43-й минуте встречи, когда Даниил замкнул результативный пас защитника Али Маамара. Нападающий мог отличиться еще в самом начале игры, но не реализовал момент на 12-й минуте. В итоге, этот гол стал единственным в противостоянии и принес брюссельцам минимальную победу (1:0).

Впечатляющая статистика форварда

Забитый мяч стал для 25-летнего украинца уже третьим подряд во всех турнирах и шестым в сезоне-2026/27, для чего ему понадобилось провести 10 поединков.

Благодаря полученным трем очкам "Андерлехт" поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии, имея в активе 6 зачетных пунктов после четырех сыгранных матчей.