Сикан забил, Малиновский подвел: как украинцы сыграли в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций

Лига Европы: как сыграли украинцы

Александр Романчук и его "Университет" (Крайова) не смогли осилить армянский "Арарат": после ничьей в первом матче (1:1), в Армении команда украинского защитника проиграла (0:1). Романчук отыграл полный матч, но помочь своей команде пробиться в основной этап Лиги Европы так и не смог.

Грузинская "Иберия", которую тренирует украинец Андрей Демченко, и во втором матче проиграла польской "Ягеллонии" (0:4, 1:2) и тоже завершила свое выступление в Лиге Европы. Но команда украинского специалиста будет играть в Лиге конференций.

У "Бенфики" наших Анатолия Трубина и Георгия Судакова не было проблем с датским "Орхусом": после победы в первом матче (3:1), у португальцев не было проблем и во второй встрече, выиграв с аналогичным счетом. Трубин весь матч снова провел на скамейке запасных, а вот Судаков вышел в стартовом составе и отыграл 64 минуты.

А вот Даниил Сикан помог "Андерлехту" обыграть "Кайрат" (3:0), забив второй мяч своей команды. В общей сложности, в последних шести матчах Лиги Европы забил пять мячей, простив лишь греческий ПАОК. Кроме греков и "Кайрата", от 25-летнего украинского форварда пострадал шведский "Хаммарбю".

Наиболее неудачно среди украинцев этот игровой вечер провел Руслан Малиновский, который в матче "Ференцварош" – "Трабзонспор" получил прямую красную карточку на 13-й минуте матча и оставил свою команду в меньшинстве. Кроме украинца, в начале второго тайма второй желтый получил Сидни Лопес Кабрал. В девятером "Трабзонспор" ничего не смог противопоставить венграм - 0:4 в итоге.

Украинцы в Лиге конференций

Алексей Кащук отыграл полный матч за "Карабах" против "Твенте". После победы в выездном противостоянии 1:0 азербайджанской команде оставалось только не проиграть дома. Но "Твенте" был безжалостным – 4:1. Кащук отыграл полный матч, но результативными действиями не отличился.

Эдуард Соболь появился на поле в составе чешского "Яблонца" в матче против "Рейнджерс". На 79-й минуте украинец заменил Йиржи Сламу и его команда победила со счетом 1:0. Этого хватило, чтобы выйти в основной этап Лиги конференций.

Максим Хлань и его "Гурник" на выезде были биты "Монако" (1:4). Украинец сыграл 68 минут и ничем не помог своей команде.

Без еврокубков остался и Владислав Кочергин: его "Ракув" потерпел поражение от "Хайдука". Украинец вышел в стартовом составе польского клуба и отыграл 71 минуту.