Еще одна потеря в защите: "Барселона" готовится к Эль Класико без ключевого игрока

Кунде может пропустить Эль Классико

Во время заключительной тренировки перед встречей с "Реалом" французский защитник Жюль Кунде работал отдельно от партнеров из-за растяжения связи левого голеностопа.

Как сообщил главный тренер каталонцев Ганси Флик, участие футболиста в Эль Класико остается под большим вопросом. Ожидается, что он может не попасть в заявку на поединок.

Ставка на молодежь

Из-за кадровых проблем Ганси Флик пригласил к тренировкам первой команды молодых игроков. В частности, вместе с командой работали центральный защитник Алекс Кампос и 17-летний израильский атакующий полузащитник Ориан Горен.

Последний произвел положительное впечатление на тренера во время предсезонной подготовки и теперь может впервые получить вызов в основную команду на официальный матч. Также в тренировочный процесс первой команды присоединялся нападающий Хамза Абделькарим.

Кто точно пропустит матч с "Реалом"

Кроме Кунде, "Барселона" не сможет рассчитывать на четырех футболистов, имеющих травмы:

Данные Ольмо;

Эрик Гарсия;

Андреас Кристенсен;

Руни Барджи.

Итак, перед принципиальным противостоянием с "Реалом" у Флика есть ограниченные возможности для выбора состава, особенно в обороне.

Эль Класико состоится в воскресенье, 25 октября, на Камп Ноу. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.