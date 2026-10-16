Еще одна потеря к матчу с "Шахтером": "Интер" остался без чемпиона мира накануне битвы в ЛЧ

Серьезная травма и сроки восстановления

Французский центральный защитник "нерадзурри" Бенжамен Павар травмировался во время тренировочного процесса. Утреннее медицинское обследование 16 октября в клинике Humanitas обнаружило у 30-летнего футболиста растяжение приводной мышцы правого бедра.

По информации итальянских СМИ, на полное восстановление и реабилитацию чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции уйдет около трех недель. Это означает, что Павар гарантированно пропустит предстоящее противостояние с "горняками", запланированное на среду, 21 октября.

Кто в лазарете "Интера"

Травма Павара стала уже не первой серьезной проблемой для тренерского штаба чемпиона Италии перед еврокубковой дуэлью с "Шахтером". "Интер" столкнулся с целой волной повреждений среди ведущих исполнителей.

В список травмированных игроков миланцев входят:

Центральный защитник Джон Стоунз

Полузащитник Кертис Джонс

Нападающий и капитан команды Лаутаро Мартинес

Все они также не смогут помочь своей команде в поединке против "Шахтера". Матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов-2026/27 состоится в Милане уже 21 октября.