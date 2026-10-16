Еще одна потеря к матчу с "Шахтером": "Интер" остался без чемпиона мира накануне битвы в ЛЧ
Итальянский "Интер" получил очередной ощутимый кадровый удар перед матчем третьего тура основного этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Миланцы потеряли ведущего центрального защитника.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт миланского клуба.
Серьезная травма и сроки восстановления
Французский центральный защитник "нерадзурри" Бенжамен Павар травмировался во время тренировочного процесса. Утреннее медицинское обследование 16 октября в клинике Humanitas обнаружило у 30-летнего футболиста растяжение приводной мышцы правого бедра.
По информации итальянских СМИ, на полное восстановление и реабилитацию чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции уйдет около трех недель. Это означает, что Павар гарантированно пропустит предстоящее противостояние с "горняками", запланированное на среду, 21 октября.
Кто в лазарете "Интера"
Травма Павара стала уже не первой серьезной проблемой для тренерского штаба чемпиона Италии перед еврокубковой дуэлью с "Шахтером". "Интер" столкнулся с целой волной повреждений среди ведущих исполнителей.
В список травмированных игроков миланцев входят:
- Центральный защитник Джон Стоунз
- Полузащитник Кертис Джонс
- Нападающий и капитан команды Лаутаро Мартинес
Все они также не смогут помочь своей команде в поединке против "Шахтера". Матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов-2026/27 состоится в Милане уже 21 октября.
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