Ще одна втрата до матчу з "Шахтарем": "Інтер" залишився без чемпіона світу напередодні битви в ЛЧ

Серйозна травма та терміни відновлення

Французький центральний оборонець "нерадзуррі" Бенжамен Павар травмувався під час тренувального процесу. Ранкове медичне обстеження 16 жовтня в клініці Humanitas виявило у 30-річного футболіста розтягнення приводного м'яза правого стегна.

За інформацією італійських ЗМІ, на повне відновлення та реабілітацію чемпіону світу-2018 у складі збірної Франції знадобиться близько трьох тижнів. Це означає, що Павар гарантовано пропустить майбутнє протистояння з "гірниками", яке заплановане на середу, 21 жовтня.

Хто у лазареті "Інтера"

Травма Павара стала вже не першою серйозною проблемою для тренерського штабу чемпіона Італії перед єврокубковою дуеллю з "Шахтарем". "Інтер" зіткнувся з цілою хвилею пошкоджень серед провідних виконавців.

До списку травмованих гравців міланців входять:

Центральний захисник Джон Стоунз

Півзахисник Кертіс Джонс

Нападник та капітан команди Лаутаро Мартінес

Усі вони також не зможуть допомогти своїй команді в поєдинку проти "Шахтаря". Матч третього туру загального етапу Ліги чемпіонів-2026/27 відбудеться в Мілані вже 21 жовтня.