Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине
Киевское "Динамо" проводит очередной турбулентный сезон: команда выбыла из квалификации в Лигу Европы и Лигу конференций, в УПЛ идет вне топ-3, а на днях покинула розыгрыш Кубка Украины, потерпев разгромное поражение от донецкого "Шахтера".
Что не так с сегодняшним "Динамо" и когда началось реверсивное движение в развитии?
Проблема 1: отсутствие стратегии
Есть верная народная примета: если "Динамо" проиграло в любом матче, в соцсети лучше не заходить. Из всех уголков с мощным напором льется народный гнев, приводится ассорти из аргументов, почему для "Динамо" все пропало и этот клуб никогда не будет таким, как раньше. Но если отбросить эмоции, то все очень просто: мир изменился, а "Динамо" – нет .
Я всегда скептически настроен к таким должностям, как "директор по стратегическому развитию", но, кажется, именно этого сегодня у "Динамо" и нет – стратегии. Потому что последние кадровые решения на тренерском мостике можно назвать концептом "латания дыр". Вспомните: ушел Луческу, Шовковский стал и.о. Позитивный импульс, который легендарный вратарь принес команде, работал - "Динамо" спасло тот сезон, а через год выиграло чемпионат без единого поражения.
Впрочем, Шовковский не получил необходимого усиления под еврокубки. Пройдя мальтийский "Хамрун Спартанс" во втором раунде квалификации ЛЧ, киевляне выбыли от кипрского "Пафоса". И все же им удалось пробиться в Лигу Европы, но выступление в основном этапе получилось неудачным – 34 место из 36. В чемпионате команда тоже посыпалась, выдав серию из четырех поражений подряд.
Конечно, отставка Шовковского в тех условиях выглядела логичной. Команду подхватил Игорь Костюк, работавший с юношеской командой. Впрочем, сценарий повторился: ситуация стабилизировалась и и.о. превратился в полноценного главного тренера.
Впрочем, уже в конце прошлого сезона у братьев Суркисов были все основания поблагодарить Костюка за работу и заняться поисками нового специалиста. Да, "Динамо" выиграло Кубок Украины, но 4 место в чемпионате вряд ли можно расценивать иначе, чем как катастрофу.
Несмотря на это, Костюк остается в должности. И уже в новом сезоне проваливается квалификация сначала в Лигу Европы, а затем и в Лигу конференций. Лично меня не на шутку разозлил тот факт, что в двух матчах с "Карабахом" один из лучших и самых опытных игроков "Динамо" Виталий Буяльский получил от тренерского штаба аж… 9 минут на два матча!
Дальше произошло поражение от "Буковины" (0:3) и тут бы позавидовать нервной системе боссов "Динамо": их рука с "Паркером" между большим и указательным пальцами не совершила резкого движения под приказом об увольнении. В конце концов, уже тогда возникал вопрос: а откуда такой кредит доверия к тренеру, который провалил предыдущий чемпионат, квалификацию в еврокубки и разгромно проиграл команде, только что повысившейся из Первой лиги?
Отставка Костюка стала вопросом времени – часы пробили после проигрыша "Полесью" (1:3), хотя "Динамо" с 6-й минуты играло в большинстве. А сам тренер заявил после матча, что злую шутку с "Динамо" сыграло удаление у соперника…
В конце концов, стратегия "латания дыр" может продолжиться уже Мацеем Кендзериком. Если он не убедит руководство клуба в своем соответствии должности, тогда есть шанс разорвать этот круг из изоленты и наконец заняться полноценным ремонтом.
В последний раз стратегия "Динамо" была эффективной в 2020 году, когда команду возглавил Мирча Луческу. За три года румынский специалист выжал максимум из своих игроков, открыл футбольному миру Илью Забарного, продажа которого в "Борнмут" (а оттуда - в ПСЖ) принесла "Динамо" серьезные деньги. Добавьте сюда трансфер Миколенко в "Эвертон", прогресс Ваната и Цыганкова. В конце концов, во времена Луческу "Динамо" играло в Лиге чемпионов против "Барселоны" и "Баварии". И это тоже приносило клубу значительные средства.
Проблема 2: иллюзия динамовских сердец
И ее источником стал… Сергей Ребров.
Да-да, именно успешная работа Сергея Реброва в период с 2014 по 2017 год заставила многих поверить в то, что успешный в прошлом футболист "Динамо" может стать не менее успешным главным тренером. Ребров пока последний тренер, которому удалось вывести "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов (2016) и в 1/4 Лиги Европы (2015).
Фактически, эта гипотеза – не более чем иллюзия. В этой истории следует не забывать, что у Реброва работал квалифицированный тренерский штаб, наиболее заметной фигурой из которого был Рауль Рианчо. В последний сезон Ребров тренировал "Динамо" уже без своего помощника и качество игры немного изменилось не в лучшую сторону. Хотя следует признать, что Сергей Станиславович проделал огромную работу со столичным клубом. Продлевать Реброва было нужно, но переговорный процесс инициировали слишком поздно.
После Реброва "Динамо" тренировали Александр Хацкевич (2017-2019) и Алексей Михайличенко (2019-2020), но чемпионский титул никто из них так и не выиграл – в тот момент продолжалась эпоха Паулу Фонсеки в "Шахтере", которая сменилась первым ураганным сезоном Луиша Каштру: в нем "Динамо" хоть и заняло второе место, но отстало от "горняков" на 23 очка.
В целом, с идеологией "сердец" пора заканчивать. Буряк, Демьяненко, Сабо, Хацкевич, Михайличенко, Шовковский, Костюк – все они замечательные люди, многое сделали для "Динамо" и умеют выручить в трудный момент, но никто из них так и не построил топ-команду в долгосрочной перспективе.
Проблема 3: подбор игроков
Тем не менее, "Динамо" остается известным и сильным брендом в Украине. Вряд ли у нас есть много игроков, которые отказались бы играть за этот клуб. Внутренняя селекция – очень важный момент. Посмотрите, как в Германии работает Бавария, а во Франции ПСЖ? И даже в Украине "Шахтер" спокойно усиливает состав Глейкером Мендосой и Проспером Оба – легионерами, проявившими себя в других клубах и адаптировавшимися к современным реалиям в Украине. И это не нуждается в супербольших вложениях.
"Динамо" же давно не имело успешных трансферов из-за границы. Можно вспомнить разве Карлоса Де Пену или Беньямина Вербича. После этого все было грустно. Много ли наиграли Кахим Перрис и Владислав Бленуце? Сейчас в похожей ситуации оказался Пьер Мунгенге. Джастин Лонвейк уходил в аренду, но вернулся в команду. Впрочем, назвать его важной фигурой в нынешнем "Динамо" сложно.
Бывший футболист "Динамо" Артем Кравец утверждает, что в клубе нет полноценного селекционного отдела. Если это так, то это нонсенс: в 2026 профессиональный клуб с чемпионскими амбициями и представитель Украины в квалификации еврокубков просто полагается на рекомендации агентов, а не сам ведет поиск и отбор футболистов для первой команды.
Проблема 4: своя рубашка поближе к телу
Принцип "лояльности вместо профессионализма" всегда отражается на результатах. И сегодняшнее "Динамо" – яркий пример. Если появление Вячеслава Суркиса в воротах еще можно объяснить кадровыми трудностями и травмой Руслана Нещерета в начале сезона, то большое количество игрового времени для Кристана Биловара остается загадкой. Что это было: указание сверху или попытка Костюка "выслужиться" перед руководителями клуба – остается только гадать.
В этой ситуации несколько жалко самих ребят: Биловар рассказывал о том, сколько угроз и негатива он получал в социальных сетях после неудачных игр, а Вячеслав Суркис допустил ошибки в том же злопамятном матче с "Буковиной", что не может не оставить негативного следа на его психологическом состоянии.
И этот же принцип, похоже, применяется и в самом клубе, на разных должностях. А тот же Артем Кравец в прошлом году вспоминал о проблемах внутри клубной академии и отборе детей в "Динамо".
Проблема 5: неумение вовремя продать
Выше мы упоминали об успешных трансферах на выход: Миколенко и Забарный. Такими же могли быть переходы Ваната и Цыганкова, но эти футболисты ушли за меньшие деньги, чем Динамо могло за них выручить.
К трансферно-экспортным неудачам можно смело относить историю со сорванным переходом Владимира Бражко к "Вулвергемптону", что также негативно повлияло на выступления игрока. Николаю Шапаренко – 28 лет и свой шанс перейти к хорошему европейскому чемпионату, похоже, он уже упустил. Летом много писали об интересе к Матвею Пономаренко со стороны "Галатасарая" или "Порту" – как следствие, футболист подписал новый контракт с "Динамо".
Теперь именно Матвей Пономаренко и Тарас Михавко выглядят футболистами, которые могут стать ценными активами для "Динамо" в ближайшее время: если клуб получит хорошее предложение, переход каждого из них принесет серьезные средства, которые даже могут покрыть годовой бюджет.
Ну и в качестве бонуса: "Динамо" стало достаточно закрытым для медиа. Эта история существовала еще во времена Шовковского, но с приходом на тренерскую скамью Костюка внешние коммуникации свелись к минимуму. Сейчас в этом направлении момент неопределенности, однако Мацей Кендзерек выглядит более либеральным к медиа, чем его предшественники. И все же, тенденция огорчает.
Конечно, Григорий и Игорь Суркисы инвестировали огромные средства в "Динамо" и неизвестно, существовал ли бы клуб сейчас вообще, учитывая все внешние обстоятельства. Но модель управления и кадровые решения продолжают уже который год вызывать вопросы, на которые клуб не дает четких ответов. И здесь упоминается цитата известного в прошлом телеведущего, а ныне представителя топ-менеджмента "Полесье" Александра Денисова: "Пора прекратить спать на старых вымпелах". Потому что в этом сезоне, похоже, новых вымпелов офис на Грушевского может и не дождаться…