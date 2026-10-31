Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні

Проблема 1: відсутність стратегії

Є вірна народна прикмета: якщо "Динамо" програло у будь-якому матчі, в соцмережі краще не заходити. З усіх куточків з потужним напором ллється народний гнів, наводиться асорті з аргументів, чому для "Динамо" все пропало і цей клуб ніколи не буде таким, як раніше. Але якщо відкинути емоції, то все дуже просто: світ змінився, а "Динамо" – ні.

Я завжди скептично налаштований до таких посад, як "директор зі стратегічного розвитку", але здається, саме цього сьогодні у "Динамо" і немає – стратегії. Бо останні кадрові рішення на тренерському містку можна назвати концептом "латання дірок". Пригадайте: пішов Луческу, Шовковський став в.о. Позитивний імпульс, який легендарний воротар приніс команді, справцював - "Динамо" врятувало той сезон, а за рік виграло чемпіонат без єдиної поразки.

Утім, Шовковський не отримав необхідного підсилення під єврокубки. Пройшовши мальтійський "Хамрун Спартанс" у другому раунді кваліфікації ЛЧ, кияни вибули від кіпрського "Пафосу". І все ж, їм вдалося пробитися до Ліги Європи, але виступ в основному етапі вийшов невдалим – 34 місце з 36. У чемпіонаті команда теж посипалася, видавши серію з чотирьох поразок поспіль.

Олександр Шоковський (фото: ФК "Динамо")

Ясна річ, відставка Шовковського за тих умов виглядала логічною. Команду підхопив Ігор Костюк, який працював із юнацькою командою. Утім, сценарій повторився: ситуація стабілізувалася і в.о. перетворився на повноцінного головного тренера.

Утім, вже наприкінці минулого сезону у братів Суркісів були всі підстави подякувати Костюку за роботу та зайнятися пошуками нового фахівця. Так, "Динамо" виграло Кубок України, але 4 місце в чемпіонаті навряд можна розцінювати інакше, ніж як катастрофу.

Ігор Костюк (фото: ФК "Динамо")

Попри це, Костюк залишається на посаді. І вже в новому сезоні провалюється кваліфікацію спочатку до Ліги Європи, а потім і до Ліги конференцій. Особисто мене не на жарт розлютив той факт, що в двох матчах з "Карабахом" один з найкращих та найдосвідченіших гравців "Динамо" Віталій Буяльський отримав від тренерського штабу аж… 9 хвилин на два матчі!

Далі сталася поразка від "Буковини" (0:3) і тут би позаздрити нервовій системі босів "Динамо": їх рука з "Паркером" між великим і вказівним пальцями не зробила різкий рух під наказом про звільнення. Зрештою, вже тоді виникало питання: а звідки такий кредит довіри до тренера, який провалив попередній чемпіонат, кваліфікацію до єврокубків і розгромно програє команді, яка щойно підвищилася з Першої ліги?

Відставка Костюка стала питанням часу - годинник пробив після програшу "Поліссю" (1:3), хоча "Динамо" з 6-ї хвилини грало в більшості. А сам тренер заявив після матчу, що злий жарт з "Динамо" зіграло вилучення у суперника…

Зрештою, стратегія "латання дірок" може продовжитися вже Мацеєм Кендзьориком. Якщо він не переконає керівництво клубу у своїй відповідності посаді, тоді є шанс розірвати це коло з ізоленти і нарешті зайнятися повноцінним ремонтом.

Мацей Кендзьорек (фото: ФК "Динамо")

Востаннє стратегія "Динамо" була ефективною у 2020 році, коли команду очолив Мірча Луческу. За три роки румунський фахівець витиснув максимум зі своїх гравців, відкрив футбольному світу Іллю Забарного, продаж якого до "Борнмута" (а звідти - до ПСЖ) приніс "Динамо" серйозні кошти. Додайте сюди трансфер Миколенка до "Евертона", прогрес Ваната та Циганкова. Зрештою, за часів Луческу "Динамо" грало в Лізі чемпіонів проти "Барселони" та "Баварії". І це теж приносило клубу суттєві кошти.

Проблема 2: ілюзія динамівських сердець

І її джерелом став… Сергій Ребров.

Так-так, саме успішна робота Сергія Реброва в період з 2014 по 2017 роки змусила багатьох повірити в те, що успішний в минулому футболіст "Динамо" може стати не менш успішним головним тренером. Ребров поки що останній тренер, якому вдалося вивести "Динамо" до плей-офф Ліги чемпіонів (2016) і до 1/4 Ліги Європи (2015).

Фактично, ця гіпотеза – не більше, ніж ілюзія. У цій історії варто не забувати, що у Реброва працював кваліфікований тренерський штаб, найпомітнішою фігурою з якого був Рауль Ріанчо. В останній сезон Ребров тренував "Динамо" вже без свого помічника і якість гри трохи змінилася не в найкращий бік. Хоча варто визнати, що Сергій Станіславович проробив величезну роботу зі столичним клубом. Продовжувати Реброва було потрібно, але переговорний процес ініціювали занадто пізно.

Сергій Ребров – останнє успішне "Динамівське серце" (фото: ФК "Динамо")

Після Реброва "Динамо" тренували Олександр Хацкевич (2017-2019) та Олексій Михайліченко (2019-2020), але чемпіонський титул ніхто з них так і не виграв – в той момент тривала епоха Паулу Фонсеки в "Шахтарі", яка змінилася першим ураганним сезоном Луїша Каштру: у ньому "Динамо" хоч і посіло друге місце, але відстало від "гірників" на 23 очки.

В цілому, з ідеологією "сердець" пора закінчувати. Буряк, Демʼяненко, Сабо, Хацкевич, Михайліченко, Шовковський, Костюк – всі вони чудові люди, багато зробили для "Динамо" і вміють виручити у скрутний момент, але жоден з них так і не побудував топ-команду в довгостроковій перспективі.

Проблема 3: підбір гравців

Попри все, "Динамо" залишається відомим і сильним брендом в Україні. Навряд у нас є багато гравців, які б відмовилися грати за цей клуб. Внутрішня селекція – дуже важливий момент. Подивіться, як в Німеччині працює "Баварія", а у Франції ПСЖ? Та навіть в Україні "Шахтар" спокійно підсилює склад Глейкером Мендосою та Проспером Оба – легіонерами, які проявили себе в інших клубах і вже адаптувалися до сучасних реалій в Україні. І це не потребує супервеликих вкладень.

"Динамо" ж давно не мало успішних трансферів з-за кордону. Можна згадати хіба Карлоса Де Пену або Беньяміна Вербича. Після того все було сумно. Багато награли Кахім Перріс і Владислав Бленуце? Зараз в схожій ситуації опинився Пʼєр Мунгенге. Джастін Лонвейк йшов в оренду, але повернувся до команди. Утім назвати його важливою постаттю в нинішньому "Динамо" складно.

Колишній футболіст "Динамо" Артем Кравець стверджує, що в клубі немає повноцінного селекційного відділу. Якщо це так, то це нонсенс: у 2026 році професійний клуб із чемпіонськими амбіціями та представник України в кваліфікації єврокубків просто покладається на рекомендації агентів, а не сам веде пошук та відбір футболістів для першої команди.

Проблема 4: своя сорочка ближче до тіла

Принцип "лояльність замість професіоналізму" завжди відбивається на результатах. І сьогоднішнє "Динамо" – яскравий приклад. І якщо появу В'ячеслава Суркіса у воротах ще можна пояснити кадровими труднощами і травмою Руслана Нещерета на початку сезону, то велика кількість ігрового часу для Крістана Біловара залишається загадкою. Що це було: вказівка зверху чи спроба Костюка "вислужитися" перед керівниками клубу – залишається лише гадати.

У цій ситуації дещо шкода самих хлопців: Біловар розповідав про те, скільки погроз і негативу він отримував в соціальних мережах після невдалих ігор, а В'ячеслав Суркіс припустився помилок в тому ж злопам'ятному матчі із "Буковиною", що не може не залишити негативного сліду на його психологічному стані.

І цей же принцип, схоже, застосовується і в самому клубі, на різних посадах. А той-таки Артем Кравець минулого року згадував про проблеми всередині клубної академії та відбору дітей до "Динамо".

Проблема 5: невміння вчасно продати

Вище ми згадували про успішні трансфери на вихід: Миколенко і Забарний. Такими ж могли бути переходи Ваната і Циганкова, але ці футболісти пішли за менші гроші, ніж "Динамо" могло за них виручити.

До трансферно-експортних невдач можна сміливо відносити історію з зірваним переходом Володимира Бражка до "Вулвергемптона", що також негативно вплинуло на виступи гравця. Миколі Шапаренку – 28 років і свій шанс перейти до хорошого європейського чемпіонату, схоже, він вже втратив. Влітку багато писали про інтерес до Матвія Пономаренка з боку "Галатасарая" чи "Порту" – як наслідок, футболіст підписав новий контракт з "Динамо".

Матівй Пономаренко (фото: ФК "Динамо")

Наразі саме Матвій Пономаренко і Тарас Михавко виглядають футболістами, які можуть стати цінними активами для "Динамо" найближчим часом: якщо клуб отримає хорошу пропозицію, перехід кожного з них принесе серйозні кошти, які навіть можуть покрити річний бюджет.

Ну і як бонус: "Динамо" стало досить закритим для медіа. Ця історія існувала ще в часи Шовковського, але з приходом на тренерську лаву Костюка зовнішні комунікації звелися до мінімуму. Зараз у цьому напрямку момент невизначеності, однак Мацей Кендзьорек виглядає більш ліберальним до медіа, ніж його попередники. І все ж, тенденція засмучує.

Звичайно, Григорій та Ігор Суркіси інвестували величезні кошти в "Динамо" і хтозна, чи існував би клуб зараз взагалі, враховуючи усі зовнішні обставини. Але модель управління та кадрові рішення продовжують вже який рік викликати запитання, на які клуб не дає чітких відповідей. І тут згадується цитата відомого в минулому телеведучого, а нині представника топ-менеджменту "Полісся" Олександра Денисова: "Пора припинити спати на старих вимпелах". Бо цього сезону, схоже, нових вимпелів офіс на Грушевського може і не дочекатися…