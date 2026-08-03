"Шахтер" эффектно победил "Кудривку" в дебютном матче УПЛ (видео)

Ход матча "Шахтер" – "Кудривка"

Действующие чемпионы Украины с первых минут принялись качать оборону соперника. Удар Кауана Элиаса парировал Яшков, Назарина со штрфаного пробил мимо ворот, а в следующей атаке "горняков" удар Педринью заблокировали защитники, а добивание от Кауана Элиаса пришлось мимо ворот.

"Шахтер" продолжал прицеливаться и, наконец, на 32-й минуте вышел вперед: Педро Энрике со своей половины поля зарядил мяч в направлении Педриньо, тот вырезал подачу на угол вратарской, откуда Алиссон поразил точно ворота - 1:0.

Впрочем, "Кудривка" создала свой единственный момент в первом тайме и оказалась результативной: подачу от углового продолжил Овусу, а защитники "Шахтера" потеряли Думанюка. Тот спокойно направил мяч по адресу.

После перерыва "Шахтер" продолжил атаковать ворота "Кудривки" и Кауан Элиас удачно замкнул подачу от Алиссона – 2:1.

Менее чем через 20 минут бразилец оформил дубль. В этот раз новоиспеченному девятому номеру ассистировал Невертон.

Четвертый мяч донецкой команды забил Лука Мейреллиш, удачно сориентировавшийся в чужой штрафной при подаче от углового флажка.

В конце концов, эффектную точку в матче поставил Кауан Элиас. Бразилец отозвался на зрячий пас от Олега Очеретько и установил итоговый счет – 5:1.

УПЛ. 1-й тур

"Шахтер" – "Кудривка" – 5:1

Голы : 1:0, Алиссон, 32; 1:1, Думанюк, 42; 2:1, Кауан Елиас, 54; 3:1, Кауан Елиас, 72; 4:1, Мейреллиш, 80; 5:1, Кауан Эллиас, 90+2

Календарь "Шахтера"

В следующем туре команда Арда Турана сыграет с "Эпицентром" в Каменец-Подольском 9 августа. Начало игры в 15.30.

"Кудривка" свой следующий матч проведет в субботу, 8 августа. Соперником команды Александра Протченко станет столичный "Левый Берег", начало матча также в 15:30.