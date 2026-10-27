"Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины: где и когда смотреть матч

Матч начнется в 18:00 по Киеву на стадионе "Арена Львов". Главным арбитром встречи будет Виктор Копиевский.

Где смотреть "Шахтер" – "Динамо"

Прямая трансляция Классического будет доступна на телеканале UPL.TV. Посмотреть матч можно будет на ряде OTT-платформ, включая MEGOGO, Киевстар ТВ, Vodafone TV, SWEET.TV и другие сервисы-партнеры.

Также матч покажут в открытом доступе на официальном YouTube-канале УПЛ ТВ.

Что известно о матче

"Шахтер" в 1/16 финала Кубка Украины разгромил "Вильховцы" со счетом 3:0, а "Динамо" одолело винницкую "Ниву" – 1:0.

Победитель Классического выйдет в четвертьфинал турнира. Если основное время завершится вничью, команды проведут серию пенальти, без дополнительного времени.

Афиша матча "Шахтер" – "Динамо" (фото: ФК "Шахтер")

В предыдущем розыгрыше Кубка Украины "Шахтер" и "Динамо" также встретились в 1/8 финала. Тогда киевляне победили со счетом 2:1 и в итоге выиграли трофей.