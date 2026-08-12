Сенсационное возвращение: сборную Нидерландов возглавил легенда "Барселоны"
Эксглавный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес неожиданно вернулся в тренерскую деятельность. 46-летний испанский специалист официально назначен на должность главного тренера национальной сборной Нидерландов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное объявление преслужбы сборной Нидерландов.
Долгосрочный проект и возвращение после паузы
Руководство нидерландского футбола продемонстрировало полное доверие испанскому наставнику, предложив ему продолжительное сотрудничество. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2030 года. Таким образом, Хави будет руководить "Оранье" в течение всего следующего четырехлетнего цикла вплоть до завершения Чемпионата мира-2030.
Для самого Хави этот шаг означает возобновление активной карьеры после двухлетней паузы. Напомним, что летом 2024 года он покинул пост главного тренера родной "Барселоны", которой руководил с сезона-2021/22.
За время работы у "блаугранаса" испанец успел привезти на "Камп Ноу" золотые медали Ла Лиги и выиграть Суперкубок Испании. С тех пор специалист находился в творческом отпуске.
Предыстория назначения
На тренерском мостике нидерландской сборной Хави сменил опытного Роналда Кумана. Предыдущая каденция Кумана подошла к концу после неудачного выступления команды на текущем Мундиале.
Под его руководством сборная Нидерландов смогла дойти только до стадии 1/16 финала ЧМ-2026. Там "оранжевые" сенсационно споткнулись на сборной Марокко. Основное время драматического поединка завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти более точными и хладнокровными оказались африканские футболисты (2:3).
Теперь исправлять ошибки прошлого и готовить команду к предстоящим победам будет испанский специалист.
Ранее мы сообщали, что на должность тренера сборной Нидерландов претендовал другой испанский специалист - Роберто Мартинес.