Сенсация в Серии А: четырехкратный победитель ЛЧ стал игроком "Удинезе"
Австрийский защитник Давид Алаба, ранее выступавший за "Баварию" и мадридский "Реал", официально стал игроком итальянского "Удинезе". 34-летний футболист подписал соглашение с клубом Серии А на срок до 30 июня 2027 года.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Удинезе".
Первые амбиции Алабы
Австриец подчеркнул, что находится в отличной форме и имеет огромное желание завоевать новые трофеи в Италии.
"Я многое пережил и многое выиграл за свою карьеру, но одно не изменилось: я хочу побеждать снова. Я не прихожу сюда лишь для того, чтобы быть самым опытным игроком команды, и точно не прихожу завершать карьеру", - заявил Давид Алаба.
Также защитник отметил, что готов делиться опытом с младшими партнерами по раздевалке и брать на себя ответственность в сложных матчах.
Звездный статус и трофеи в Мюнхене и Мадриде
Давид Алаба – один из самых титулованных защитников современного футбола:
- Период в "Баварии": сыграл 431 матч, забил 33 гола и завоевал 2 кубка Лиги чемпионов вместе со множеством титулов Бундеслиги;
- Период в "Реале": присоединился к мадридцам в 2021 году, выиграв еще две Лиги чемпионов и золотые медали Ла Лиги;
- Выступления за сборную Австрии: провел 117 поединков и отличился 15 мячами, сыграв на двух чемпионатах Европы и мировом первенстве.
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