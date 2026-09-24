Сенсація в Серії А: чотириразовий переможець ЛЧ став гравцем "Удінезе"
Австрійський захисник Давід Алаба, який раніше виступав за "Баварію" та мадридський "Реал", офіційно став гравцем італійського "Удінезе". 34-річний футболіст підписав угоду з клубом Серії А терміном до 30 червня 2027 року.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Удінезе".
Перші амбіції Алаби
Австрієць підкреслив, що перебуває у відмінній формі та має величезне бажання здобувати нові трофеї в Італії.
"Я багато пережив і багато виграв за свою кар'єру, але одне не змінилося: я хочу перемагати знову. Я не приходжу сюди лише для того, щоб бути найдосвідченішим гравцем команди, і точно не приходжу завершувати кар'єру", - заявив Давід Алаба.
Також захисник зазначив, що готовий ділитися досвідом із молодшими партнерами по роздягальні та брати на себе відповідальність у складних матчах.
Зірковий статус та трофеї в Мюнхені та Мадриді
Давід Алаба - один із найтитулованіших оборонців сучасного футболу:
- Період у "Баварії": зіграв 431 матч, забив 33 голи та здобув 2 кубки Ліги чемпіонів разом із безліччю титулів Бундесліги;
- Період у "Реалі": приєднався до мадридців у 2021 році, вигравши ще дві Ліги чемпіонів та золоті медалі Ла Ліги;
- Виступи за збірну Австрії: провів 117 поєдинків і відзначився 15 м'ячами, зігравши на двох чемпіонатах Європи та світовій першості.
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