Роналду поразил поклонников неожиданной сменой имиджа перед новым сезоном.

Новый образ Роналду

39-летний португальский форвард опубликовал в соцсетях фотографии с первой тренировки "Аль-Насра" в рамках подготовки к официальным матчам. Кадры мгновенно вызвали бурную реакцию подписчиков из-за кардинальных изменений во внешности футболиста.

Громкая смена стиля заключается в изменении прически и цвета волос. Так, Криштиану вернулся к короткой стрижке, а также покрасил волосы в рыжий оттенок, что крайне нетипично для его карьеры.

Фанаты в комментариях сразу подхватили такую трансформацию, отметив, что трудно вспомнить, когда лидер сборной Португалии последний раз экспериментировал с покраской.

Официальный статус отношений

В преддверии этого события Криштиану оказался в центре внимания и из-за личной жизни. Спортсмен публично известил о долгожданной свадьбе с Джорджиной Родригес, распространив фотографию их рук с роскошными кольцами.

Пара находится в отношениях еще с 2016 года и воспитывает общих детей. Но только в августе 2025 года Джорджина официально подтвердила помолвку, показав бриллиантовое кольцо.

Старт сезона для португальца

Первый официальный поединок в новом розыгрыше для Аль-Насра состоится уже 15 августа.

Соперником команды Роналду станет "Аль-Фатех", а стартовый свисток будет раздаваться в 21:00 по киевскому времени.