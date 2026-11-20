Главные интриги четвертьфинала

В четвертьфинале сойдутся победители групп Лиги A (сеянные Франция, Германия, Англия и Португалия) против финишировавших вторыми команд (несеянные Бельгия, Нидерланды, Испания и Норвегия). По регламенту сборные, которые играли в одном квартете на групповом этапе, не могли встретиться на этой стадии.

Слепой жребий подарил болельщикам сразу несколько громких вывесок с серьезным историческим подтекстом:

Испания – Франция: гранды сойдутся в рематче полуфинала чемпионата мира-2026, где "Фурия Роха" одержала победу со счетом 2:0.

гранды сойдутся в рематче полуфинала чемпионата мира-2026, где "Фурия Роха" одержала победу со счетом 2:0. Норвегия – Англия: еще одно повторение дуэли мирового первенства-2026 – в четвертьфинале Мундиаля англичане дожали скандинавов в овертайме (2:1) благодаря голу Джуда Беллингема.

еще одно повторение дуэли мирового первенства-2026 – в четвертьфинале Мундиаля англичане дожали скандинавов в овертайме (2:1) благодаря голу Джуда Беллингема. Нидерланды – Португалия: повторение финала турнира 2019 года, когда Португалия одолела "оранжевых" с минимальным счетом 1:0.

повторение финала турнира 2019 года, когда Португалия одолела "оранжевых" с минимальным счетом 1:0. Бельгия – Германия: первая официальная встреча соседей за 15 лет – в последний раз они играли в отборе на Евро-2012, где победу праздновала Бундестим (3:1).

Также определилась потенциальная сетка полуфиналов:

Нидерланды / Португалия – Испания / Франция

Бельгия / Германия – Норвегия / Англия

Первые матчи четвертьфинальной стадии состоятся 25-27 марта 2027 года, а ответные поединки запланированы на 28-30 марта. Победители четвертьфиналов выйдут в финальный турнир Лиги наций, который пройдет с 9 по 13 июня 2027 года.

Переходные матчи: кто с кем будет бороться в стыках

В ходе жеребьевки также определили пары стыковых матчей за повышение в классе и сохранение места в соответствующих дивизионах.

В противостояниях между Лигами A и B сыграют:

Босния и Герцеговина – Дания

Венгрия – Сербия

Ирландия – Хорватия

Словения – Уэльс

В стыковых матчах между Лигами B и C сформировались следующие пары:

Кипр – Северная Македония

Эстония – Румыния

Фарерские острова – Грузия

Беларусь – Израиль

Первые поединки переходного плей-офф также состоятся 25-27 марта, а ответные - 28-30 марта 2027 года.