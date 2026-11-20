Реванши за ЧМ-2026 и битвы грандов: результаты жеребьевки плей-офф Лиги наций
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и переходных матчей Лиги наций-2026/27. По его итогам определились все пары плей-офф, а в борьбе за выход в полуфинал болельщиков ждут сразу несколько принципиальных противостояний.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Главные интриги четвертьфинала
В четвертьфинале сойдутся победители групп Лиги A (сеянные Франция, Германия, Англия и Португалия) против финишировавших вторыми команд (несеянные Бельгия, Нидерланды, Испания и Норвегия). По регламенту сборные, которые играли в одном квартете на групповом этапе, не могли встретиться на этой стадии.
Слепой жребий подарил болельщикам сразу несколько громких вывесок с серьезным историческим подтекстом:
- Испания – Франция: гранды сойдутся в рематче полуфинала чемпионата мира-2026, где "Фурия Роха" одержала победу со счетом 2:0.
- Норвегия – Англия: еще одно повторение дуэли мирового первенства-2026 – в четвертьфинале Мундиаля англичане дожали скандинавов в овертайме (2:1) благодаря голу Джуда Беллингема.
- Нидерланды – Португалия: повторение финала турнира 2019 года, когда Португалия одолела "оранжевых" с минимальным счетом 1:0.
- Бельгия – Германия: первая официальная встреча соседей за 15 лет – в последний раз они играли в отборе на Евро-2012, где победу праздновала Бундестим (3:1).
Также определилась потенциальная сетка полуфиналов:
- Нидерланды / Португалия – Испания / Франция
- Бельгия / Германия – Норвегия / Англия
Первые матчи четвертьфинальной стадии состоятся 25-27 марта 2027 года, а ответные поединки запланированы на 28-30 марта. Победители четвертьфиналов выйдут в финальный турнир Лиги наций, который пройдет с 9 по 13 июня 2027 года.
Переходные матчи: кто с кем будет бороться в стыках
В ходе жеребьевки также определили пары стыковых матчей за повышение в классе и сохранение места в соответствующих дивизионах.
В противостояниях между Лигами A и B сыграют:
- Босния и Герцеговина – Дания
- Венгрия – Сербия
- Ирландия – Хорватия
- Словения – Уэльс
В стыковых матчах между Лигами B и C сформировались следующие пары:
- Кипр – Северная Македония
- Эстония – Румыния
- Фарерские острова – Грузия
- Беларусь – Израиль
Первые поединки переходного плей-офф также состоятся 25-27 марта, а ответные - 28-30 марта 2027 года.
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