Реванші за ЧС-2026 та битви грандів: результати жеребкування плей-офф Ліги націй
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування чвертьфіналів та перехідних матчів Ліги націй-2026/27. За його підсумками визначилися всі пари плей-оф, а в боротьбі за вихід до півфіналу на вболівальників чекають одразу кілька принципових протистоянь.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Головні інтриги чвертьфіналу
У чвертьфіналі зійдуться переможці груп Ліги A (сіяні Франція, Німеччина, Англія та Португалія) проти команд, які фінішували другими (несіяні Бельгія, Нідерланди, Іспанія та Норвегія). За регламентом, збірні, які грали в одному квартеті на груповому етапі, не могли зустрітися на цій стадії.
Сліпий жереб подарував уболівальникам одразу кілька гучних вивісок із серйозним історичним підтекстом:
- Іспанія – Франція: гранди зійдуться у рематчі півфіналу чемпіонату світу-2026, де "Фурія Роха" здобула перемогу з рахунком 2:0.
- Норвегія – Англія: ще одне повторення дуелі світової першості-2026 – у чвертьфіналі Мундіалю англійці дотиснули скандинавів у овертаймі (2:1) завдяки голу Джуда Беллінгема.
- Нідерланди – Португалія: повторення фіналу турніру 2019 року, коли Португалія здолала "помаранчевих" із мінімальним рахунком 1:0.
- Бельгія – Німеччина: перша офіційна зустріч сусідів за 15 років – востаннє вони грали у відборі на Євро-2012, де перемогу святкувала Бундестім (3:1).
Також визначилася потенційна сітка півфіналів:
- Нідерланди / Португалія – Іспанія / Франція
- Бельгія / Німеччина – Норвегія / Англія
Перші матчі чвертьфінальної стадії відбудуться 25-27 березня 2027 року, а поєдинки-відповіді заплановані на 28-30 березня. Переможці чвертьфіналів вийдуть до фінального турніру Ліги націй, який проходитиме з 9 до 13 червня 2027 року.
Перехідні матчі: хто з ким боротиметься у стиках
Під час жеребкування також визначили пари стикових матчів за підвищення в класі та збереження місця у відповідних дивізіонах.
У протистояннях між Лігами A та B зіграють:
- Боснія і Герцеговина – Данія
- Угорщина – Сербія
- Ірландія – Хорватія
- Словенія – Уельс
У стикових матчах між Лігами B та C сформувалися такі пари:
- Кіпр – Північна Македонія
- Естонія – Румунія
- Фарерські острови – Грузія
- Білорусь – Ізраїль
Перші поєдинки перехідного плей-офф також відбудуться 25-27 березня, а матчі-відповіді – 28-30 березня 2027 року.
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