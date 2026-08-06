С рекордом и шедевром: Месси феерически вернулся в старт "Интер Майами"

Шедевр Месси и бенефис Аллена

Матч на "Нью Стедиум" начался для хозяев неудачно - уже на 4-й минуте Давид Родригес вывел мексиканский клуб вперед. Однако ответ "Интера" был мгновенным и впечатляющим.

На 11-й минуте Месси с лета замкнул передачу с левого фланга от Ноа Аллена, сравняв счет. Вскоре Месси ассистировал Теласко Сеговии, а перед перерывом оформил дубль после очередной комбинации с Алленом. В итоге защитник Ноа Аллен оформил ассистентский хет-трик, а в компенсированное до первого тайма время Микаэль по угловому от Месси сделал счет 4:1.

Второй тайм также запомнился ливнем и вынужденной паузой, однако "Атлетико Сан-Луис" смог лишь на один гол престижа от Рафы Льоренте.

Кубок лиг-2026

"Интер Майами" (США) - "Атлетико Сан-Луис" (Мексика) - 4:2 (3:1, 0:1)

Голы: Месси, 11, 44, Сеговия, 26, Микаэль, 45+7 - Родригес, 4, Льоренте, 51.

Абсолютный рекорд турнира и потери команды

Второй гол в матче стал для Месси 14-м в рамках Кубка лиг. Это позволило 39-летнему аргентинцу обойти Дени Буангу из "Лос-Анджелеса" и стать единоличным лучшим бомбардиром в истории турнира.

Победу немного омрачили две отрицательные новости для состава флоридцев. Во-первых, Луис Суарес пропустит весь турнир из-за 6-матчевой дисквалификации за инцидент с плевком у представителя тренерского штаба "Сиэтла" в финале Кубка лиг-2025. А молодой нападающий Матео Сильветти во втором тайме получил травму и оставил поле на 83-й минуте.