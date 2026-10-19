"Реал" без Винисиуса разгромил "Севилью" перед Эль-Классико

"Реал" создал комфортное преимущество до перерыва

Хозяева постепенно захватили инициативу и открыли счет на 30-й минуте. Арда Гюллер нанес точный удар из-за пределов штрафной, выведя мадридцев вперед.

Уже через семь минут преимущество "Реала" удвоил Килиан Мбаппе. Французский нападающий завершил индивидуальный проход точным ударом в ворота гостей.

После перерыва мадридцы продолжили контролировать игру. На 63-й минуте Мбаппе реализовал пенальти, оформив дубль и доведя счет до 3:0.

Обмен голами в конце матча

"Севилья" смогла ответить только в заключительной части встречи. На 80-й минуте Ману Буэно сократил отставание гостей, однако вернуть интригу в поединок андалусийцам не удалось.

Уже через две минуты Ян Диоманде забил четвертый мяч "Реала", установив окончательный счет – 4:1.

Таким образом, мадридский клуб одержал важную победу накануне Эль-Классико. Противостояние с "Барселоной" намечено на 25 октября.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел встречу на скамейке запасных.

"Реал" – "Севилья" – 4:1 (2:0)

Голы: Гюллер, 30, Мбаппе, 37, 63 (пен.), Диоманде, 82 – Буэно, 80.