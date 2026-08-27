"Реал" разгромил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги: Мбаппе оформил дубль

"Реал" забил четыре гола

Хозяева открыли счет на 40 минуте. Килиан Мбаппе воспользовался передачей Федерико Вальверде и вывел мадридцев вперед. Еще до перерыва "Реал Сосьедад" сумел отыграться. На 44-й минуте гол забил Лука Сучич – 1:1.

После перерыва "Реал" прибавил в активности и быстро вернул себе преимущество. На 60-й минуте Мбаппе оформил дубль, а восемь минут спустя Винисиус Жуниор забил третий мяч мадридцев. Точку в матче поставил сам Мбаппе. На 80-й минуте француз оформил хет-трик и довел счет до 4:1.

"Реал Сосьедад" не спасся

Команда из Сан-Себастьяна пыталась сократить отставание, однако мадридцы уверенно контролировали ход встречи. На 90-й минуте "Реал Сосьедад" даже забил во второй раз, однако гол был отменен из-за офсайда.

В итоге "Реал" довел матч до победы 4:1 и завоевал важные три очка. После победы над "Эспаньолом" (2:1) команда Жозе Моуринью имеет стопроцентный показатель набранных очков в Ла Лиге в текущем сезоне.

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:1

Голы : Мбаппе, 40, 60, 80; Винисиус Жуниор, 68 – Сучич, 44.

"Реал" – "Реал Сосьедад": обзор матча (видео: MEGOGO)

Следующий матч "Реала"

В третьем туре Ла Лиги "галактикос" встретятся с вернувшейся в элитный дивизон испанского футбола с "Малагой". Последний раз эти соперники играли между собой еще в апреле 2018 года, тогда "Реал" одержал гостевую победу со счетом 2:1.

Матч "Реал" – "Малага" состоится 30 августа в 18:00 по Киеву.