ПСЖ и "Барселона" выдали голевую феерию: результаты матчей Лиги чемпионов
В рамках основного этапа Лиги чемпионов во вторник, 20 октября, прошли еще семь матчей. Ключевой игрой в этот день стала встреча "Барселоны" и ПСЖ.
О ходе и результате этих матчей сообщает Sport RBC.UA.
ПСЖ разбил "Барселону"
В главном матче дня парижане и каталонцы выдали очень результативный матч – на двоих команды забили шесть голов. И победителем из этой перестрелки вышли хозяева. Голами за ПСЖ отличились Дезире Дуэ, Люка Эрнандес, Витинья и Фабиан Руис. За "Барсу" забивали Хави Эспарт и Ламин Ямаль.
Благодаря этой победе ПСЖ удержался на первой строчке в таблице Лиги, а вот "Барса" упала на 5-е место.
ПСЖ – "Барселона" – 4:2 (1:0, 3:2)
Голы: Дуэ, 38, Эрнандес, 72, Витинья, 81, Руис, 86 – Эспарт, 55, Ямаль, 79.
Англичане синхронно победили
Во вторник свои матчи сыграли "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".
"Городяне" свой матч без проблем победили АЭК со счетом 5:1. Главным героем встречи стал Фил Фоден, ставший автором хеттрика. По голу записали на свой счет Шерки и Андерсон. Гол престижа на 52-й минуте записал Пилиос.
"Манчестер Сити" – АЭК – 5:1 (2:0, 3:1)
Голы: Андерсон, 12, Фоден, 34, 65, 76, Шерки, 57 – Пилиос, 52.
А вот "Ливерпуль" свой матч выиграл не без проблем. В матче против "Вильярреала" англичане пропустили уже на 4-й минуте, а на 29-й испанцы вели со счетом 0:2. Впрочем, "Ливерпуль" оформил камбек и поднялся на второе место в таблице.
"Ливерпуль" - "Вильярреал" - 4:3 (2:2, 2:1)
Голы: МакАлистер, 36, 65, Араухо, 45+2, Вирц, 68 – Микаутадзе, 4, Кардона, 29, Олувасеи, 87.
"Наполи" и "Рома" забили по четыре
Неаполитанцы, равно как и "Ливерпуль", победили в бешеной перестрелке - они забили четыре, но пропустили три. В итоге решающим оказался автогол центрального защитника "Буде-Глимта" Бьёртуфта.
"Наполи" - "Буде-Глимт" - 4:3 (2:1, 2:2)
Голы: Полетано, 1, Мактоминей, 41, 75, Бьёртуфт, 88 (АГ) - Гауге, 27, Хельмерсен, 63, Фет, 90+4.
А вот "Рома" без шансов разбила "Слован". Что интересно – голы в ворота словацкого клуба забили четыре разных игрока – Эрмосо, Молина, Пизилли и Маллен.
"Рома" - Слован" - 4:0 (2:0, 2:0)
Голы: Эрмосо, 21, Молина, 39, Пизилли, 52, Маллен, 58 (пенальти)
Другие результаты
В остальных матчах вечера ПСВ одолел "Порту", а "Штутгарт" и "Атлетико" расписали ничью.
Нидерландцы победили благодаря единственному голу Гуса Тела на 57-й минуте. А в Германии команды обменялись голами Левелинга и Альвареса. Стоит отметить, что на 64-й минуте в составе "Атлетико" удаление получил Юльман.
"Порту" – ПСВ – 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: Тел, 57
"Штутгарт" - "Атлетико" - 1:1 (1:0, 0:1)
Голы: Левелинг. 36 – Юльман, 47
Удаление: Юльман, 64.
Ранее мы рассказывали о результатах других матчей этого игрового дня.