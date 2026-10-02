Проблема на фланге: Мальдера потерял еще одного защитника перед игрой против Северной Ирландии

Кадровая ситуация перед матчем

В ходе подготовки к очередному поединку Лиги наций тренерский штаб Андреа Мальдеры столкнулся с ограничениями в оборонительной линии. Защитники Богдан Михайличенко и Виталий Миколенко не участвовали в общей тренировочной сессии.

Кроме отсутствия Михайличенко и Миколенко, еще трое игроков - Велетень, Ванат и Пихаленок - работали по индивидуальной программе на отдельном поле.

Всего в основной части тренировки приняли участие 22 полевых исполнителя и три вратаря.

Потеря Миколенко

В Украинской ассоциации футбола уже сообщили, что Виталий Миколенко досрочно покинул расположение сборной.

Относительно состояния Михайличенко и тройки футболистов, которые занимаоись отдельно, информации пока нет.

Локация и атмосферные детали

Тренерский штаб Андреа Мальдера уже в третий раз подряд выбрал для предматчевой тренировки не игровой стадион, а футбольный центр в словацком Сенеке, расположенный в 25 километрах от Трнавы.

Несмотря на кадровые нюансы и отсутствие нескольких исполнителей, в команде сохраняется положительное рабочее настроение.