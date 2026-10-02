Проблема на фланзі: Мальдера втратив ще одного захисника перед грою проти Північної Ірландії

Кадрова ситуація перед матчем

Під час підготовки до чергового поєдинку Ліги націй тренерський штаб Андреа Мальдери зіткнувся з обмеженнями в оборонній лінії. Захисники Богдан Михайліченко та Віталій Миколенко не брали участі у загальній тренувальній сесії.

Окрім відсутності Михайліченка та Миколенка, ще троє гравців - Велетень, Ванат та Піхальонок - працювали за індивідуальною програмою на окремому полі.

Загалом у основній частині тренування взяли участь 22 польових виконавці та три воротарі.

Втрата Миколенка

В Українській асоціації футболу вже повідомили, що Віталій Миколенко достроково залишив розташування збірної.

Щодо стану Михайліченка та трійки футболістів, які займалися окремо, інформації поки нема.

Локація та атмосферні деталі

Тренерський штаб Андреа Мальдера вже втретє поспіль обрав для передматчевого тренування не ігровий стадіон, а футбольний центр у словацькому Сенеці, що розташований за 25 кілометрів від Трнави.

Попри кадрові нюанси та відсутність декількох виконавців, у команді зберігається позитивний робочий настрій.