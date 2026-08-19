Возвращение к корням: легенда "Арсенала" возглавил сборную Сенегала

Символическое назначение и изменения в сборной

50-летний Патрик Виейра является уроженцем Дакара (столицы Сенегала), поэтому это предназначение стало для него символическим возвращением на историческую родину.

В должности руководителя африканских "Львов Теранги" французский специалист сменил Папа Тиава. Предыдущий наставник был уволен после выступления на чемпионате мира-2026, где сборная Сенегала драматически уступила Бельгии (2:3 в дополнительное время) на стадии 1/16 финала.

Тренерский путь Виейра

В прошлом у одного из сильнейших полузащитников мирового футбола уже есть солидный опыт работы на тренерском мостике.

На протяжении тренерской карьеры французский специалист работал с "Нью-Йорк Сити" в США, "Ниццей" и "Страсбургом" во Франции, "Кристалл Пеласом" и молодежкой "Манчестер Сити" в Англии и "Дженоа" в Италии.