Поражение от "Кудровки", пенальти с "Полесьем" и цели в УПЛ: интервью Виталия Дахновского

Разгром от "Кудровки" и реакция болельщиков

– Виталий, после поражения от "Кудровки" болельщики довольно резко раскритиковали "Буковину". Как команда приняла эту реакцию?

– Мы понимаем болельщиков. Они были очень расстроены, равно как и мы. Но они должны понимать, что такие матчи бывают не только у нас, но вообще во всех командах.

Бывают моменты, когда они думают, что мы должны всех побеждать в Премьер-лиге. Но на самом деле это не так просто. Неделю назад после матча с "Полисьем" нас на руках носили, а с "Кудровкой" так получилось, что мы проиграли.

– Что сказал футболистам Сергей Шищенко?

– Сергей Юрьевич был очень злой. Мы сделали анализ игры, договорились, чтобы больше такого не повторялось.

Мы очень высоко подняли планку. Еще в первой лиге задали ее очень высоко, поэтому от нас требуют результатов. Одну игру проиграли – и на нас столько хейта полилось, что просто тапочка.

Мы должны держать эту планку. Стараемся, работаем, но не всегда выходит. Невозможно делать свою работу совершенно все время.

Бывают плохие матчи, не только у нас. Вспомните, как болельщики критиковали киевское "Динамо", когда оно проиграло нам 0:3. Можно сравнить с тем, что мы проиграли "Кудровцы".

"Буковина" потерпела неприятное поражение от "Кудровки" (фото: ФК "Буковина")

- После ничьей с "Полесьем" "Буковина" уступила "Кудровке" со счетом 1:4. Что явилось причиной такого поражения? Не было ли недооценки соперника?

– Мы уже разобрали наши ошибки. Допустили много ошибок, которые не должны допускать, сыграли не так, как планировали.

Я не могу сказать, что была недооценка соперника, потому что в лиге нет слабых команд. Мы к каждой игре готовимся серьезно, с настроением. Мы были готовы к их контратакам. Знали, что они так будут играть, но наши ошибки стали ключевыми. Мы ошиблись, а они этим пользовались.

Если бы при счете 1:3 забили второй мяч, игра могла бы перевернуться. Но, к сожалению, этого не произошло. Мы старались до последних минут исправить ситуацию. Не могу сказать, что кто-то один проиграл. Проиграла вся команда. Как выигрывает вся команда, так и проигрывает вся команда.

– "Буковина" может на равных играть с фаворитами, но теряет очки в матчах с прямыми конкурентами. Почему это происходит?

– Мы и с фаворитами хорошо играли, и с конкурентами неплохо. Если упомянуть "Оболонь", "Эпицентр", то мы владели инициативой. Просто не хватало забитого мяча.

Я считаю, что мы были сильнее в этих матчах, но не хватало реализации. Это уже не Первая лига, это сейчас УПЛ. Здесь гораздо сильнее команды, футболисты и уровень.

Нет такого, что мы недооцениваем "Оболонь", "Кудровку" или другие команды. Мы на всех настраиваемся все равно, потому что понимаем, что легко ни в одной игре не будет.

– Вы забили в двух матчах подряд. Как оцениваете свой старт сезона в УПЛ?

– Честно, я думал, что с первых туров буду играть, но поначалу еще восстанавливался. Надо было набрать форму. Во время сезона не так легко набирать форму, когда все команды, все футболисты в тонусе.

Есть еще над чем работать. Не до конца доволен своей игрой. Много ошибок, которые нужно исправлять. А голы – это командная заслуга. Я всегда говорю, что без команды не было бы индивидуальных голов и передач.

Для меня будет удовлетворительный результат, если команда побеждает. Даже если я не буду забивать голов, но команда будет побеждать, я буду счастлив. Для меня это важнее того, что я забиваю, а команда не получает результатов.

Виталий Дахновский (фото: ФК "Буковина")

– Что больше всего изменилось для "Буковины" после выхода в УПЛ? Сложно ли привыкнуть к тому, что теперь команда борется не за чемпионство, а за сохранение места в Премьер-лиге?

– Здесь гораздо более интенсивный уровень, очень много сильных команд. Тренеры перед каждой игрой показывают нам, насколько сильнее чемпионат. Если взять Первую лигу, то у нас было две-три команды, которые были конкурентами за выход в Премьер-лигу.

Но психологически это не сложно. Мы понимаем, что у нас хорошая команда. Нам нужно адаптироваться к Премьер-лиге, привыкнуть к этому уровню.

Тренер всегда говорит, что у нас сильная команда, сильнейшие футболисты. Мы можем не просто бороться за выживание или прописку в УПЛ. Можем бороться за большие задачи. Мы это показали из "Динамо", "Полесьем", ЛНЗ. У нас были хорошие матчи. Нет такого, что мы постоянно проваливаемся.

Амбиции "Буковины" в УПЛ и сравнение с "Вересом"

– Вы несколько сезонов выступали за "Верес". Чем отличаются подходы к работе в ровенском клубе и "Буковине"?

– В "Вересе" я был с самого начала. Видел полностью, как команда строилась с нуля и вышла на уровень, на котором сейчас находится. У них своя стратегия. В "Буковине" она немного другая. Нам нужно сразу давать результат. У нас есть задачи, которые мы должны выполнять.

В "Вересе" же задача – развивать молодых футболистов, продавать. Поэтому у этих двух клубов разные задачи и структура.

– Вернемся к матчу с "Полесьем". Было много споров по поводу назначенного пенальти в ворота "Буковины". Как вы увидели этот эпизод?

– Сергей Юрьевич сказал, что это его мнение. Я могу сказать только одно: на мой взгляд, пенальти не было. Сначала Игорь Краснопир тянет Данилу Карася за футболку, за руку. А потом уже в конечной фазе они друг друга тянут, он падает – пенальти.

Но почему-то никто не говорит о таком же эпизоде с Олегом Кожушко. Когда Сарапий держит его руками, Кожушко падает, а пенальти не назначают. А если в наши ворота, сразу пенальти.

Команда была разочарована. Мы зашли в раздевалку, никто не хотел говорить, потому что понимали: мы полностью перевернули игру, а потом, можно сказать, у нас забрали два очка.

Виталий Дахновский (фото: ФК "Буковина")

– Перед матчем с "Буковиной" "Кривбасс" возглавил бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Как смена наставника может повлиять на игру соперника?

– Я думаю, что всегда, когда у команды плохие результаты и приходит новый тренер, он приходит с какой-то идеей.

Это может сыграть и хорошо для нас, потому что футболисты еще не поймут, что он от них требует. Также может быть и плохо, потому что придет новый тренер, новые эмоции, новая тактика. Ребята могут быть еще более раскрепощенными.

Мы знаем, что там уже новый тренер, готовимся к их игре. Наши тренеры рассказывают нам, как они могут играть, как играли раньше. Мы это разбирали.

Но мы больше отталкиваемся от своей игры. Практически всегда концентрируемся только на нем. Не подстраиваемся под соперника и не планируем играть в футбол, который он предложит нам.

– В чем видите преимущество "Буковины" перед "Кривбассом"?

– Я думаю, наше преимущество в том, что мы уже долгое время вместе как одна команда. Понимаем, какие сильные стороны есть у каждого. Думаю, мы хорошо подготовимся за эту неделю и у нас должно все выйти с Кривбассом.

– Сергей Шищенко называл главной задачей на сезон сохранения места в УПЛ. Обсуждали ли вы внутри команды более конкретные цели?

– У нас сейчас конкретная задача – закрепиться в Премьер-лиге. А в следующем сезоне, я думаю, руководство уже будет ставить большее задание. Возможно, попасть в зону еврокубков, топ-6, топ-8 или топ-10.