Поразка від "Кудрівки", пенальті з "Поліссям" та цілі в УПЛ: інтерв'ю Віталія Дахновського

Розгром від "Кудрівки" та реакція вболівальників

– Віталію, після поразки від "Кудрівки" вболівальники досить різко розкритикували "Буковину". Як команда сприйняла цю реакцію?

– Ми розуміємо вболівальників. Вони були дуже засмучені, так само як і ми. Але вони мають розуміти, що такі матчі бувають не тільки в нас, а взагалі в усіх командах.

Бувають моменти, коли вони думають, що ми маємо всіх перемагати в Прем'єр-лізі. Але насправді це не так легко. Тиждень тому після матчу з "Поліссям" нас на руках носили, а з "Кудрівкою" так сталося, що ми програли.

– Що сказав футболістам Сергій Шищенко?

– Сергій Юрійович був дуже злий. Ми зробили аналіз гри, домовилися, щоб більше такого не повторювалося.

Ми самі дуже високо підняли планку. Ще в Першій лізі задали її дуже високо, тому від нас вимагають результатів. Одну гру програли - і на нас стільки хейту полилося, що просто капець.

Ми маємо тримати цю планку. Стараємося, працюємо, але не завжди виходить. Неможливо робити свою роботу ідеально весь час.

Бувають погані матчі, не тільки в нас. Згадайте, як вболівальники критикували київське "Динамо", коли воно програло нам 0:3. Можна прирівняти до того самого, що ми програли "Кудрівці".

"Буковина" зазнала неприємної поразки від "Кудрівки" (фото: ФК "Буковина")

– Після нічиєї з "Поліссям" "Буковина" поступилася "Кудрівці" з рахунком 1:4. Що стало причиною такої поразки? Чи не було недооцінки суперника?

– Ми вже розібрали наші помилки. Допустили багато помилок, яких не мали допускати, зіграли не так, як планували.

Я не можу сказати, що була недооцінка суперника, тому що в лізі немає слабких команд. Ми до кожної гри готуємося серйозно, з настроєм. Ми були готові до їхніх контратак. Знали, що вони будуть так грати, але наші помилки стали ключовими. Ми помилилися, а вони цим скористалися.

Якби за рахунку 1:3 ми забили другий м'яч, гра могла б перевернутися. Але, на жаль, цього не сталося. Ми старалися до останніх хвилин виправити ситуацію. Не можу сказати, що хтось один програв. Програла вся команда. Як виграє вся команда, так само і програє вся команда.

– "Буковина" може на рівних грати з фаворитами, але втрачає очки в матчах із прямими конкурентами. Чому так відбувається?

– Ми і з фаворитами добре грали, і з конкурентами непогано. Якщо згадати "Оболонь", "Епіцентр", то ми володіли ініціативою. Просто не вистачало забитого м'яча.

Я вважаю, що ми були сильнішими в цих матчах, але не вистачало реалізації. Це вже не Перша ліга, це зараз УПЛ. Тут набагато сильніші команди, футболісти й рівень.

Немає такого, що ми недооцінюємо "Оболонь", "Кудрівку" чи інші команди. Ми на всіх налаштовуємося однаково, тому що розуміємо, що легко в жодній грі не буде.

– Ви забили у двох матчах поспіль. Як оцінюєте свій старт сезону в УПЛ?

Чесно, я думав, що з перших турів буду грати, але спочатку ще відновлювався. Треба було набрати форму. Під час сезону не так легко набирати форму, коли всі команди, всі футболісти в тонусі.

Є ще над чим працювати. Не до кінця задоволений своєю грою. Багато помилок, які треба виправляти. А голи – це командна заслуга. Я завжди говорю, що без команди не було б індивідуальних голів і передач.

Для мене буде задовільний результат, якщо команда перемагатиме. Навіть якщо я не забиватиму голів, але команда перемагатиме, я буду щасливий. Для мене це важливіше, ніж те, що я забиваю, а команда не здобуває результатів.

Віталій Дахновський (фото: ФК "Буковина")

– Що найбільше змінилося для "Буковини" після виходу до УПЛ? Чи складно звикнути до того, що тепер команда бореться не за чемпіонство, а за збереження місця в Прем'єр-лізі?

– Тут набагато інтенсивніший рівень, дуже багато сильних команд. Тренери перед кожною грою показують нам, наскільки сильніший чемпіонат. Якщо взяти Першу лігу, то в нас були дві-три команди, які були конкурентами за вихід у Прем'єр-лігу.

Але психологічно це не важко. Ми розуміємо, що в нас хороша команда. Нам потрібно адаптуватися до Прем'єр-ліги, звикнути до цього рівня.

Тренер завжди говорить, що в нас сильна команда, сильні футболісти. Ми можемо не просто боротися за виживання чи за прописку в УПЛ. Можемо боротися за більші завдання. Ми це показали з "Динамо", "Поліссям", ЛНЗ. У нас були хороші матчі. Немає такого, що ми постійно провалюємося.

Амбіції "Буковини" в УПЛ та порівняння з "Вересом"

– Ви кілька сезонів виступали за "Верес". Чим відрізняються підходи до роботи в рівненському клубі та "Буковині"?

– У "Вересі" я був від початку. Бачив повністю, як команда будувалася з нуля і вийшла на той рівень, на якому зараз перебуває. У них своя стратегія. У "Буковині" вона трохи інша. Нам потрібно одразу давати результат. У нас є завдання, які ми маємо виконувати.

У "Вересі" ж завдання – розвивати молодих футболістів, продавати. Тому в цих двох клубів різні завдання та структура.

– Повернімося до матчу з "Поліссям". Було багато суперечок щодо призначеного пенальті у ворота "Буковини". Як ви побачили цей епізод?

– Сергій Юрійович сказав, що це його думка. Я можу сказати тільки одне: на мою думку, пенальті не було. Спочатку Ігор Краснопір тягне Данила Карася за футболку, за руку. А потім уже в кінцевій фазі вони один одного тягнуть, він падає – пенальті.

Але чомусь ніхто не говорить про такий самий епізод із Олегом Кожушком. Коли Сарапій його тримає руками, Кожушко падає, а пенальті не призначають. А якщо в наші ворота, то одразу пенальті.

Команда була розчарована. Ми зайшли в роздягальню, ніхто не хотів говорити, тому що розуміли: ми повністю перевернули гру, а потім, можна сказати, в нас забрали два очки.

Віталій Дахновський (фото: ФК "Буковина")

– Перед матчем із "Буковиною" "Кривбас" очолив колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков. Як зміна наставника може вплинути на гру суперника?

– Я думаю, що завжди, коли в команди погані результати й приходить новий тренер, він приходить із якоюсь ідеєю.

Це може зіграти і добре для нас, тому що футболісти ще не розумітимуть, що він від них вимагає. Так само може бути й погано, тому що прийде новий тренер, нові емоції, нова тактика. Хлопці можуть бути ще більш розкутими.

Ми знаємо, що там уже новий тренер, готуємося до їхньої гри. Наші тренери розповідають нам, як вони можуть грати, як грали до того. Ми це розбирали.

Але ми більше відштовхуємося від своєї гри. Практично завжди концентруємося тільки на ній. Не підлаштовуємося під суперника й не плануємо грати у футбол, який він нам запропонує.

– У чому бачите перевагу "Буковини" перед "Кривбасом"?

– Я думаю, наша перевага в тому, що ми вже довгий час разом, як одна команда. Розуміємо, які сильні сторони є в кожного. Думаю, ми добре підготуємося за цей тиждень і в нас має все вийти з "Кривбасом".

– Сергій Шищенко називав головним завданням на сезон збереження місця в УПЛ. Чи обговорювали ви всередині команди конкретніші цілі?

– У нас зараз конкретне завдання – закріпитися в Прем'єр-лізі. А наступного сезону, я думаю, керівництво вже ставитиме більше завдання. Можливо, потрапити в зону єврокубків, топ-6, топ-8 або топ-10.